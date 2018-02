Die Faschingsgarde ORCC tanzte für Patienten, Besucher und Mitarbeiter im Krankenhaus Friedberg

Am Faschingsmontag, den 12.02.2018, tanzte der ORCC Friedberg für Patienten, Besucher und Mitarbeiter im Krankenhaus Friedberg. Unter dem Motto „ON AIR – Radio ORCC geht auf Sendung“ zeigten die begeisterten Tänzerinnen und Tänzer in der Saison 2018 ihr Können. In einer mitreißenden, schwungvollen Show präsentier-te Radio ORCC eine Livesendung, bei der sich zahlreiche Interpreten die Ehre ga-ben. Die Kombi-Garde besteht aus Tänzerinnen und Tänzern im Alter zwischen 7 und 67 Jahren.





