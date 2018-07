21 PflegefachhelferInnen (Krankenpflege) haben erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen

Die Kliniken an der Paar bieten bereits seit 48 Jahren die einjährige Ausbildung zum Pflegefachhelfer (Krankenpflege) / zur Pflegefachhelferin (Krankenpflege) an.



Am 27.07.2018 wurde den Absolventen im Rahmen einer kleinen Feier die Abschlusszeugnisse überreicht.



Gratulieren durften u.a. Herr Landrat Dr. Klaus Metzger, die Schulleiterin Frau Bettina Schönwälder, der zukünftige Schulleiter Herr Ronald Seidl, die Lehrer der Berufsfachschule Frau Petra Baumgärtel und Herr Andreas Bungies, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar Herr Dr. Krzysztof Kazmierczak, der ärztliche Direktor und Chefarzt Herr Dr. Giesbert Leissner, der stellv. ärztliche Direktor und Chefarzt Herr Dr. Norbert Schneider sowie die Mitarbeiter der Kliniken an der Paar.



Die Absolventen dankten den Lehrern der Berufsfachschule und den Kollegen, die sie während des Schuljahrs tatkräftig unterstützten.



21 Schüler traten die Prüfungen an und alle haben die praktische und schriftliche Prüfung mit nennenswerten Ergebnissen bestanden. Eine Schülerin - Frau Nadine Schießl – und ein Schüler – Markus Regau – schlossen mit der Traumnote 1,0 ab.



Während des Schuljahres durchliefen die PflegefachhelferInnen 600 Stunden theoretischen Unterricht an der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe am Krankenhaus Aichach. Für den praktischen Teil der Ausbildung (1000 Stunden) waren Sie an den Kliniken an der Paar (Krankenhaus Aichach und Krankenhaus Friedberg), sowie in Altenpflegeeinrichtungen des Landkreises tätig.



Der Großteil der Absolventen wird weiterhin im Pflegebereich tätig sein. Viele arbeiten zukünftig als Pflegefachhelfer in Pflegeeinrichtungen oder bilden sich weiter und beginnen eine Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in.

Sechs der Absolventinnen werden ihr berufliche Tätigkeit in den Kliniken an der Paar aufnehmen.

Krankenhaus Aichach

Das Krankenhaus Aichach und das Krankenhaus Friedberg bilden die Kliniken an der Paar. Beide Häuser arbeiten patientenorientiert in der Betreuung und sind eng mit den niedergelassenen Ärzten verzahnt. Die Hauptfachabteilungen des Krankenhaus Aichach sind Innere Medizin, Unfall- und Orthopädische Chirurgie. Im Krankenhaus Friedberg liegen die Hauptfachabteilungen neben der Inneren Medizin auf Allgemein- und Viszeralchirurgie. In beiden Häusern zählen Gynäkologie/Geburtshilfe, HNO sowie in Friedberg noch die Orthopädie und Chirurgie zu den Belegabteilungen. Darüber hinaus gehören Endoskopie, Radiologie und Labor zu den Funktionsbereichen der Kliniken an der Paar sowie im weiteren Leistungsspektrum die Physikalische Therapie.

