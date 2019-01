Mit Fokus auf 1250 Jahre Kraichgau

28.01.19

Der Kraichgau feiert Geburtstag – und die Region bereitet ihm mit zahlreichen Veranstaltungen rund um seine Geschichte, Kultur und Landschaft ein Jubiläumsfest. Im aktuell erschienenen Jahreskalender 2019 „Feste feiern!“ des Kraichgau-Stromberg Tourismus (KST) e.V. – erhältlich an zahlreichen Auslegestellen und online unter www.kraichgau-stromberg.de – findet sich neben etlichen Führungen, Vorträgen, Exkursionen und Straßenfesten das zusätzliche Jubiläumssymbol, das auf die Einbindung der einzelnen Veranstaltung in das Jubiläumsjahr verweist. Wird doch der „Creichgowe“ im Juni 769 erstmals in einer Schenkung an das Kloster Lorsch erwähnt, in einem Atemzug mit den Gemeinden Odenheim und Helmsheim. Beide Orte werden folgerichtig ebenfalls in diesem Sommer ihre 1250-Jahr-Feiern begehen und gestalten vom 20. bis 22. Juli bunte Jubiläumsprogramme.



Doch auch über die Beiträge zum Festjahr hinaus findet sich die ganze Bandbreite von Kultur, Genuss, Naturparkführungen und Erlebnistouren im Veranstaltungskalender des KST. Das „Land der 1000 Hügel“ präsentiert sich über das gesamte Jahr hinweg mit seinem umfangreichen und abwechslungsreichen Veranstaltungsangebot – vom Dreikönigskonzert als Jahresauftakt in Bruchsal bis zu stimmungsvollen Advents- und Weihnachtswanderungen im kommenden Winter. Und am 31. Dezember 2019 kann dann am Silvesterabend mit dem Eppinger Stadtteil Richen auch gleich schon der nächste Jubilar in sein Festjahr zum 1250-Jahr-Jubiläum hineinfeiern.



Der Veranstaltungskalender „Feste feiern“ sowie sämtliche Broschüren und Karten (Besenkalender, Handverlesen, Wanderkarte, Radkarte) erhalten Sie kostenlos beim Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. oder per Download über die Homepage www.kraichgau-stromberg.de

