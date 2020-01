Pressemitteilung BoxID: 783773 (Koros Nord GmbH)

Der kleine Jando entdeckt 2020 die Weisheit des Regenborgens

Buchverfilmung Sternenreiter in 2020 geplant

Seit zehn Jahren erfreut Bestsellerautor Jando seine Leser mit Zitaten aus seinen Büchern. Ein besonderes Highlight ist die gezeichnete Kultfigur des Autors. Seine Schwester Antjeca hat die Figur entworfen, die seit Jahren, tausendfach in den sozialen Netzwerken geteilt wird. „Der kleine Jando“ erfreut fast täglich seine Fans mit Zitaten aus seinen Büchern. Mal motivierend, nachdenklich oder traurig. Doch in jeder Botschaft steckt das drin, was sich auch in den Büchern von Jando wiederspiegelt. Mut, Hoffnung und nie dabei seine Träume aus den Augen zu verlieren.



Im zehnjährigen Jubiläumsjahr vom Autor wird „der kleine Jando“ endlich sein eigenes Buch bekommen. Im Oktober wird es ein Geschenkbuch mit den beliebtesten Zitaten und Zeichnungen geben.



Vorher erscheint am 03.April sein neues modernes Märchen „Die Weisheit des Regenbogens“ und dann ist auch noch in 2020 die Kinoverfilmung seine Buches „Sternenreiter: Kleine Sterne leuchten ewig“ durch die Produktionsfirma puzzle pictures geplant.



www.jandoautor.com

