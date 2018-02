Bestechende Architekturlösung

.





Richtungsweisende Duschabtrennungsserie von internationalen Jurys ausgezeichnet

Viele Möglichkeiten für die Badplanung

Spezielle Varianten als Raumteiler

Neue Optiken durch verspiegeltes Glas

Architekturlösung im puristischen Design

Anpassung an Badausstattung durch unterschiedliche Bandblenden

Design-Kompetenz erneut unter Beweis gestellt

Präsentation auf SHK Essen und ifh Nürnberg





Der Duschabtrennungsserie Koralle S606Plus ist der angesehene Designpreis iF Design Award 2018 zuerkannt worden. Damit wurde die richtungsweisende Serie ein weiteres Mal von einer unabhängigen internationalen Jury ausgezeichnet.



Erst kürzlich hatte Michael Hoetger, Geschäftsführer der Koralle Sanitärprodukte GmbH, im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in der Messe Frankfurt den renommierten German Design Award 2018 des Rats für Formgebung in der Kategorie „Bath and Wellness“ entgegennehmen können. In ihrer Begründung hob die Jury hervor, dass die innovative Duschlösung von Koralle für die Badplanung viele Möglichkeiten eröffne. So reicht die Produktpalette der Serie von der Eckdusche und 2- oder 4-teiligen Gleittüren mit Trennwand über ungewöhnliche WalkIn-Lösungen bis hin zu U-Kombinationen mit Tür oder Eckeinstieg.



Darüber hinaus bietet eine Variante als Raumteiler für den Nischeneinbau integrative Lösungen, z. B. für Dusche und WC. Der Raumteiler mit einteiliger Schiebetür lässt sich darüber hinaus platzsparend und wärmespeichernd zur Abgrenzung von Duschflächen hinter einer Vormauerung oder als komfortsteigernde Lösung für gemauerte WalkIn-Duschen einsetzen. Ausgestattet mit Spiegelglas schaffen die raumteilenden Abtrennungen ganz neue Badoptiken. Die Juroren lobten zudem die besondere Ästhetik der Serie: „Koralle S606Plus besticht als rahmenlose Architekturlösung mit einem äußerst puristischen Design. Gehalten werden die Glaselemente in einer charakteristischen Bandblende in Chrom oder Lacktönen, wodurch sie an das Interieur angepasst werden können.“



Michael Hoetger freute sich über die beiden weltweit hoch angesehenen Preise, mit denen Koralle erneut die raumbildende Design-Kompetenz, für die der Vlothoer Hersteller von Duschabtrennungen, Dusch- und Badewannen bekannt ist, unter Beweis stellen konnte.



Die ausgezeichnete Duschabtrennungsserie wird zusammen mit weiteren Neuheiten auf den Regionalmessen SHK Essen in Halle 12, Stand 12D19, und ifh-Intherm Nürnberg in Halle 7, Stand 7A.001, zu sehen sein.

