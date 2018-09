Das Konzerthausorchester tourt durch die baltischen Hauptstädte

17.09.18

Im Februar konnte das Konzerthaus Berlin Künstler aus Litauen, Lettland und Estland gemeinsam als Gäste eines zehntägigen Länderfestivals begrüßen. Anlass waren deren Unabhängigkeitserklärungen vor 100 Jahren. Mit der lettischen Organistin Iveta Apkalna, die beim Festival Baltikum das Berliner Publikum begeisterte, geht das Konzerthausorchester nun vom 26. bis 29.09. auf Tournee durch die baltischen Hauptstädte Vilnius, Riga und Tallinn. Diesen Kulturaustausch mit den drei im Jahr 2004 in die EU aufgenommenen Ostseeanrainern ermöglicht das Auswärtige Amt.



Für Otto Nicolais Ouvertüre zur Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“, Joseph Jongens Symphonie Concertante für Orgel und Orchester und Beethovens Dritte steht Juraj Valčuha am Pult, der seit der Saison 2017/18 Erster Gastdirigent des Konzerthausorchesters ist. Er studierte Dirigieren und Komposition in Bratislava, St. Petersburg und Paris, war bereits Chefdirigent des Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI und ist seit 2016 Music Director am Teatro di San Carlo Neapel.



Das Programm der Tournee wird am 21., 22. und 23.09. im Konzerthaus Berlin gespielt.



Tourdaten

Mittwoch 26.09. Lithuanian National Philharmonic, Vilnius

Freitag 28.09. Great Guild Hall, Riga

Sonnabend 29.09. Estonian Concert Hall, Tallinn



KONZERTHAUSORCHESTER BERLIN

JURAJ VALČUHA Dirigent

IVETA APKALNA Orgel

Otto Nicolai Ouvertüre zur Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“

Joseph Jongen Symphonie Concertante für Orgel und Orchester op. 81

Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 („Eroica“) ­

