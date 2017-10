Am 23. Oktober 2017 und am 19. Februar 2018 findet in der element-i-Schule im Step jeweils von 19:00 – 21:00 Uhr ein Info-Elternabend statt, der Eltern von künftigen Schulkindern über unsere Schule informieren soll und dessen Besuch Teil des Aufnahmeverfahrens ist.



Um Anmeldung zum Infoabend inkl. Anzahl und Namen der Teilnehmenden per E-Mail an Britta.Barenbrock@konzept-e.de wird gebeten. Vielen Dank.



Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass Sie uns besuchen.



Die element-i-Schule befindet sich im selben Haus wie die element-i-Kita „Steppkes“. Die Einrichtungen kooperieren miteinander, um einen fließenden Übergang von der Kita zur Grundschule zu ermöglichen. Ziel der Grundschule ist es, an der Bildungsarbeit der Kita anzuknüpfen und dadurch einen stetigen und aufeinander aufbauenden Bildungsprozess zu erreichen.



Es gibt in der element-i-Schule vier BezugslehrerInnen-Gruppen. Die BezugslehrerInnen und die anderen SchulpädagogInnen arbeiten eng in einem gleichberechtigten Team zusammen. Jede/r ist für bestimmte Aufgaben zuständig, deren Verteilung im Team und in Absprache mit der Teamleitung erfolgt.



Die Mitarbeiter tauschen sich wöchentlich sowohl über pädagogische als auch über organisatorische Themen aus und steuern so die Entwicklung der Schule. Zusätzlich gibt es auch mehrere Tage im Jahr – nur für Schulentwicklung. Die Schulgebühren betragen 136,50 €, die Vollverpflegung kostet zusätzlich 114,50 €. Für den Hort belaufen sich die Kosten auf 142 €.



Ein Koch in der Schule kocht täglich regional und frisch. Die Kinder in der Ganztageseinrichtung erhalten morgens ein Frühstücksbuffet, mittags warmes Essen und Nachmittags einen Snack.



Die Bonuscardregelung für die Hortzeit ist möglich. Und: Wir vergeben Stipendien.



Weitere Infos finden Sie auf unserer element-i Homepage: https://www.element-i.de/startseite/schulen/details/kinderhaus/element-i-schule-im-step-freie-grundschule-stuttgart/

