Patchwork im Orient-Style!

Marokkanische Fliesen, handbemalte Kacheln und grafische Reliefs sind so trendy wie noch nie. Kein Wunder – schließlich vereinen sie traditionelle Handwerkskunst mit modernem Design und sorgen immer für das gewisse Etwas. Wer sich die Schönheit der eleganten, orientalischen Muster ganz schnell und einfach in die Wohnung holen möchte, findet in der Kollektion Trendyline von d-c-fix dazu eine wunderschöne Auswahl attraktiver Designfolien. Damit geben Sie Ihren Möbeln im Nu einen neuen, spannenden Look.



Nicht wiederzukennen ist diese schlichte Holzbank Das rustikale Sitzmöbel versprüht dank der Designfolie Faroso aus der d-c-fix® Trendyline einen Hauch von Urlaubsfeeling. Die perfekt aufeinander abgestimmten marokkanischen Musterfliesen wirken absolut authentisch und zitieren gekonnt eine uralte orientalische Handwerkstradition. Wenn so ein elegant gestyltes Entree hinter der Eingangstür wartet, macht das nach Hause kommen garantiert noch mehr Freude.



Bildschöne Akzente



Bestimmt haben Sie sich diese Frage auch schon öfter gestellt: Wie finde ich das richtige Bild für meine Wände? Schließlich soll es zur Einrichtung, zum Zeitgeist und zum Besitzer passen. Mit den Designfolien von d-c-fix® können Sie sich diese Frage ganz neu beantworten. Und da im Moment grafische Muster der letzte Schrei sind, liegen Sie mit der De-Presseinformation Dezember 2018 signfolie Kopago jetzt genau richtig. Mit ihrem unverwechselbaren und individuellen Charakter setzen Sie damit an Ihrer Lieblingswand einen sehr kunstvollen Akzent. Und da in der Kollektion Trendyline viele schöne Dessins zu finden sind, können Sie ganz schnell einen Bilderwechsel machen.



Das Morgenland tischt auf



Sie lieben Abwechslung? Und Ihre Massivholzmöbel könnten ein trendiges Upgrade vertragen? Dann treffen Sie mit der Designfolie d-c-fix® Visbi die richtige Wahl. Das Design erinnert an moderne Zementfliesen und macht den Tisch zur Tafel. Mittig platziert und in täuschendechter Fliesen-Optik veredelt er den modernen Look, der mit Sicherheit auch Ihre Gäste beeindrucken wird.





