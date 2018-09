Das beste Geschenk des Jahres ist selfmade!

14.09.18

Weihnachtszeit – Ein Wort, das wie kein anderes Behaglichkeit, Freude und Sehnsucht auslöst. Doch der Zauber der Weihnacht begründet sich nicht nur mit dem großen Ereignis am 24. Dezember. Es sind vielmehr die Tage auf dem Weihnachtsmarkt, der Duft von frisch gebackenen Plätzchen und vor allem die Freude über jedes kleine Advents-Türchen am Morgen. Denn kaum etwas strahlt so viel Liebe und Wärme aus wie ein selbstgemachter Adventskalender! Dabei werden Neugier und Vorfreude insbesondere durch verheißungsvolle Verpackungen geweckt – was dank der d-c-fix Designfolien und liebevollen DIY-Ideen für die Extraportion Weihnachtszauber sorgt. Mit cleveren und einfachen Lösungen tragen die Klebefolien nicht nur einen erheblichen Teil zur festlichen Dekoration bei, sie lassen vor allem die Herzen von Groß und Klein höher schlagen!



Prächtiger Goldbaum

Für diese edle Geschenkidee mit einer ordentlichen Portion Glamour eignen sich die d-c-fix Metallicfolien perfekt! Dafür einfach eine Holzplatte mit Gold matt bekleben und darauf einen stilisierten, dreieckigen Baum aus der Folie Uni Matt Jägergrün mittig platzieren. Weil der Schmuck des Baumes aufregend genug wird, ist hier schlichte Eleganz gefragt. Aus der Folie Hochglanz Gold werden dann die Schachteln gebastelt und mit einer Öffnungshilfe in passendem Grün versehen. Nun am besten erst einmal alle Schachteln anordnen und dann auf dem Baum festkleben, so wird das Ergebnis perfekt. Zu guter Letzt noch goldene Zahlen hinzufügen und eine prächtige Sternspitze mithilfe einer Vorlage ausschneiden und aufkleben – fertig ist der luxuriöse DIY-Baum und die Lieblingsleckereien dürfen verteilt werden!



Last-Minute Girlande

Einfach, wirkungsvoll und nachhaltig – für diesen Kalender sind bereits alle Utensilien im Haus! Die besonders schöne Upcycling-Idee lässt sich mit d-c-fix Folie und alten Blechdosen realisieren. Dazu werden die leeren Dosen einfach gesäubert und mit passenden Folien zu ansprechenden „Türchen“ umfunktioniert. Gerade Dosen lassen sich dabei aus einfachen Rechtecken besonders leicht bekleben. Dann nur noch zwei Löcher am Rand reinstechen und mit hübschem Band idealerweise an einem Ast aufhängen. Besonders schön wird dieser Kalender, wenn die verschiedenen Folien auf die sonstige Deko und Einrichtung abgestimmt werden. In diesem Fall passen Petersen Rot, Uni Matt Zinnober und Uni Matt Weiß perfekt zusammen. Die Zahlen können dann entweder direkt auf die Dose, das herausschauende Geschenk oder auf Geschenkanhänger geschrieben werden.



Moderner Marmorbaum

Besonders stylish vereint dieser Black & White-Baum die angesagtesten Trends. Dabei besteht der Tannenbaum grundsätzlich aus einer knapp 2-Meter hohen Spanplatte, die im Baumarkt zum Dreieck zugesägt wurde. Beklebt wird diese mit der beliebten d-c-fix

Designfolie Marmi Weiß, auf die anschließend sechs ca. 12 cm hohe Streifen aus d-c-fix Tafelfolie geklebt werden. Darauf lassen sich die Zahlen später direkt mit einem Kreidestift draufschreiben. Die Geschenke finden in 24 handelsüblichen Plastikbechern Platz,

die durch die Designfolie Monza ein echter Hingucker sind. Zum Schutz vor neugierigen Blicken wird einfach edles Seidenpapier in den Rand der Becher geklebt und mit einem Schleifenband verschlossen. Die Becher werden dann auf die Tafelfolien-Streifen aufgeklebt. Dabei bietet es sich für ein möglichst symmetrisches Gesamtbild an, aus der Mitte heraus nach außen zu arbeiten. Diesem besonderen Adventsbaum setzt am Ende ein schwarzer Stern aus Tafelfolie die Krone auf.



Häuslicher Geschenkemix

Eine elegante Idee, verschiedene Geschenke aus schönen Geschenkpapier-Resten zu einem Gesamtbild einzufangen, ist das schlichte Folien-Haus als Basis. Dazu wird aus der d-c-fix Folie Uni Matt Schwarz aus den Grundformen Dreieck und Rechteck ein süßes Häuschen auf eine Platte geklebt. So sehen die vielen Päckchen wie kleine Fenster aus, die nur darauf warten, geöffnet zu werden. Ein paar festliche Dekoelemente wie Sterne machen diese Idee speziell und einzigartig. Besonders raffiniert ist der Kaminrauch in

Form von Schneeflocken, der zum Verweilen und Freuen einlädt. Vier Kalender, vier wunderbare Beweise, dass selbst gemacht immer noch am Schönsten ist!



