Die Bewerbungsfrist für das Herbst-Camp des Konfuzius-Institutes endet

Zeit: 8. Bis 20. Oktober 2018

Ort: Volksrepublik China



Für zwei Wochen im Oktober haben 40 Schüler aus Sachsen die Möglichkeit China vor Ort kennenzulernen. Auf dem Programm stehen bekannte Sehenswürdigkeiten, wie die Chinesische Mauer, Chinesisch-Unterricht aber auch die bekannte lokale Küche. Das Angebot richtet sich an Schüler, die China besser verstehen oder ihren Horizont erweitern wollen.



Die Kosten werden zum Großteil vom Konfuzius-Institut und seinen Partnern übernommen. Lediglich ein Teil der Flugkosten und das Visum müssen selbst getragen werden. Die Bewerbungsfrist endet am 17.8.2018.



Das Konfuzius-Institut organisiert jedes Jahr gemeinsam mit dem Sächsischen Ministerium für Kultus und der Universität Renda ein China-Camp. Dieses Jahr findet es im Herbst statt. Wegen der vielen Bewerbern in den letzten Jahren, gibt es dieses Mal zwei Gruppen. Beide fliegen nach Peking, eine reist nach Shanghai und die andere in die alte Kaiserstadt Xian weiter.



Weitere Informationen: www.konfuziusinstitut-leipzig.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren