Pressemitteilung BoxID: 771935 (Komödie Winterhuder Fährhaus GmbH)

"Kleine Meerjungfrau for future" in der Komödie

Kinder bauen eine große Skulptur aus Plastikmüll fürs Foyer

Bepackt mit Tüten voller Plastikmüll kamen heute Vormittag acht Kinder zu einem exklusiven Workshop in die Komödie. Gemeinsam mit Ulrike Engelbrecht, der Ausstatterin der Weihnachtsmärchen, bauten sie eine Figur aus selbst gesammeltem Verpackungsmüll. Zwei Stunden lang wurde fleißig geschnitten, gebastelt und geklebt, bis am Ende ein großer Müllfisch im Foyer thronte. Dieser wird während der gesamten Laufzeit des Märchens „Die kleine Meerjungfrau“ vom 22. November bis zum 29. Dezember 2019 im Foyer der Komödie ausgestellt und soll daran erinnern, dass zu viel Plastikmüll in unseren Meeren schwimmt.



Denn genau darüber wundert sich auch die kleine Meerjungfrau Sirena aus dem diesjährigen Weihnachtsmärchen. Mit Hilfe ihrer Freunde versucht sie, gegen die Meerhexe Scheusalia vorzugehen. Scheusalia hat es sich zum Ziel gesetzt, mit Müll die Meere und die Welt zu beherrschen. Auch die Komödie möchte ein kleines Zeichen setzen und mit dieser von Kindern erstellten Skulptur auf den zahlreichen Verpackungsmüll aufmerksam machen. Damit nicht nur die Meerhexe Scheusalia, sondern auch unser Publikum daran erinnert wird, dass es eben nicht reicht, alles nur in die ,Gelbe Tonne‘ zu werfen.



Zur Freude der Kinder schaute bei dem Workshop auch Märchenautor und Regisseur Christian Berg mit seinem Ensemble von „Die kleine Meerjungfrau“ vorbei. Sie hatten gerade mit den Proben zu dem Weihnachtsmusical in der Komödie begonnen. Begeistert sahen sie zu, mit welchem Eifer die Kinder den Müllfisch kreierten und sie sind voller Vorfreude, ihn während ihrer Vorstellungen im Foyer präsentieren zu dürfen.



Christian Berg feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum an der Komödie. Mit „Die kleine Meerjungfrau“ erfüllt er sich nicht nur den Wunsch eines lang ersehnten Märchenstoffes, sondern trifft mit seiner Inszenierung auch den Nerv der aktuellen Umweltdebatte.





