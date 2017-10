Fotos für eine bessere Welt - Sozialfotographie im Fokus

Vom 23.10.2017 - 5.11.2017 findet zum vierten Mal das Kinder- und Jugendfestival Fotomediale an verschiedenen Orten in Freiburg statt.

Mit den Augen sozial denken ist der Grundsatz der Sozialfotografie, welches das diesjähriges Thema der Fotomediale ist.



In Workshops und Ausstellungen bekommen Kinder und Jugendliche unter Anleitung von Profis und Nachwuchsfotographen einen Einblick in die Fotografie. Sie sind eingeladen zuzuschauen und mitzumachen.



Michael Ebert wird mit seinem Eröffnungsvortrag zur Fotomediale „Fotos für eine bessere Welt – Wie die Kamera zur Waffe im Kampf für soziale Gerechtigkeit wurde“ am 23.10. um 18 Uhr in der Aula der Getrud-Luckner-Gewerbeschule, ins Thema einführen.



Junge Fotografen zeigen mit ihrer Ausstellung „Dosenöffner – Lebensarten in Südbaden“ Menschen mit ihren speziellen Lebensarten und bringen uns diese mit ihren Fotografien in den Räumen der Agentur für Arbeit näher.



Heute steht vor allem das Handy als fotografisches Mittel für das Internet im Vordergrund. Wer mehr aus seinem Handy oder doch der Spiegelreflex rausholen möchte und sich dafür interessiert, wie es mit den eigenen Bildern nach dem Posten im Netz aussieht, kann bei Arnold Schenk in „Handyfoto vs. Fotokamera – geteilt im Netz immer noch mein Bild?“ die nötigen Tricks und Kniffe erfahren.



Durch Werbung, Zeitungen und dem Internet erleben wir derzeit einen massiven Bildersturm. Diese leben von den flüchtigen Augenblicken des Hinsehens, hinterlassen aber umso nachdrücklichere Wirkung im Unbewussten. Wie Bilder unsere Sicht auf die Welt bestimmen, wird im Workshop „Die unwahren Bilder“ wo Fälschern auf die Schliche gegangen wird, gezeigt.



Im Sinne eines peer-to-peer Konzepts geben Studierende der Fotografie der Hochschule für Kunst, Design und Populäre Musik Freiburg einen Workshop für interessierte Jugendliche und nehmen sie unter dem Motto: „ #TB retro needs an update“ auf eine Reise durch die Zeit mit. Mit Nasser Parzivi von der Pädagogischen Hochschule geht es fotografisch in die Straßen der Freiburger Innenstadt.



Für Kinder gibt es in den Herbstferien die beliebte Knipsschule.



Das weitere Programm finden sie unter unserer Webseite www.fotomediale.de



Das Fotofestival wurde von Kommunikation und Medien e.V. ins Leben gerufen.

Mitveranstalter sind die Gertud-Luckner-Gewerbeschule, die Hochschule für Kunst und Design und Populäre Musik, Mundologia und die Pädagogische Hochschule Freiburg.



Die Fotomediale wird gefördert von der Landesanstalt für Kommunikation /LFK, dem Kulturamt Freiburg und der Volksbank Freiburg.

