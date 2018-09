Refusal of Solid Koleksiyon bei der Orgatec 2018

20.09.18

Koleksiyon, die Marke für eine „Architektur der Einrichtung“ wird auch in diesem Jahr wieder auf der Orgatec in Köln vertreten sein. Unter dem Motto „Refusal of Solid“ stellt das Unternehmen Entwürfe vor, die in Zusammenarbeit mit prominenten Architekturbüros aus Paris, Frankfurt, Venedig und Los Angeles erarbeitet wurden.



Auf dem von Koleksiyons Chief Design Officer Koray Malhan entworfenen Stand geht es grundsätzlich um die soziale Konstruktion des Raums und ihren Einfluss auf die Produktion von Ideen und Gegenständen. In diesem Zusammenhang sind auch die Neuheiten aus der Feder der Architekturbüros zu sehen. Diese sehr eigenständigen Lösungen kommen in den neuen Arbeitsumgebungen zum Einsatz und stehen ganz in der Koleksiyon-Designtradition. Der französische Architekt Jean-Michel Wilmotte hat für Koleksiyon das Programm Anatol entwickelt, das Sessel, Trennelemente, verschiedene Tische und Leuchten umfasst.



Anatol bietet in einer geometrischen Gesamtanordnung verschiedene Bereiche mit einer Vielfalt an Angeboten für unterschiedliche Zwecke und Aufgaben. Die Elemente von Anatol zielen darauf ab ein kollaboratives Arbeitsumfeld zu kreieren. Laut Koleksiyon wird die Zukunft des Arbeitsplatzes nicht an den Arbeitsplätzen entschieden, die die Büros so lange beherrschten.



Das Sofaprogramm Anatol besteht aus drei Grundmodulen; einem Sitz-Pouf ohne Rückenlehne, einer geraden, drehbaren Rückenrolle sowie einem gebogenen, d.h. U-förmigen Zylinder, der sich als Rückenstütze in verschiedene Richtungen drehen lässt. Dieses einzigartige Sitzprogramm gibt Nutzern die Möglichkeit, einzelne Elemente von verschiedenen Seiten zu „besitzen“ und sogar mit mehreren Personen zu teilen. So wird die soziale Interaktion rund um eine Insel dieser zusammensetzbaren Sofalandschaft inspiriert.



Darüber hinaus werden u.a. auch Lösungen von schneider+schumacher und Rainlight zu sehen sein.



„Da Arbeitsgewohnheiten einen direkten Einfluss auf die Fähigkeit haben, Inspiration und Kreativität zu generieren, ist es unser ultimatives Ziel, Räume und Lösungen vorzuschlagen, die Körper und Geist und hoffentlich auch die Phantasie physisch befreien“, Koray Malhan erläuterte seinen Ansatz zu Refusal of Solid im Vorfeld der Messe.



Der Messestand von Koleksiyon auf der Orgatec: Halle 9.1/B38 C39

