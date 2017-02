Koleksiyon baut Vertriebsmannschaft aus Thomas Frey wird Verkaufsleiter Süd

Die Koleksiyon Möbel GmbH gibt weiter Gas auf dem deutschen Markt und stärkt ihre Vertriebsmannschaft mit noch mehr Kompetenz: Thomas Frey (53) ist seit dem 1. Februar 2017 Verkaufsleiter für den Süden Deutschlands. Der Industriefachwirt bringt 26 Jahre Erfahrung in der Büromöbelbranche mit. Er wird sich auf den Aufbau eines starken Fachhandelsnetzes südlich von Frankfurt inklusive der Mainmetropole konzentrieren.



Zwischen 1997 bis 2015 war Frey bei Steelcase tätig und leitete zuletzt als Sales Director ein Team von sechs Mitarbeitern im Gebiet Mitte, das sich teils mit seinem neuen Vertriebsgebiet überschneidet. Zuletzt war der Salesprofi Vertriebsleiter Deutschland bei dem Anbieter für Akustiklösung Preform. Seine langjährig gewachsenen, umfangreichen Kontakte wird der Heidelberger für den Aufbau eines exklusiven Fachhandelsnetzes für Koleksiyon nutzen. Damit unterstützt er Koleksiyons Deutschlandchef Dirk Boll, der von Düsseldorf aus den Vertrieb im Norden steuert. „Es ist eine wunderbare Aufgabe, diese tolle Marke mit ihrem außergewöhnlichen Produktportfolio bei den starken Fachhändlern im Süden Deutschlands zu etablieren“, bekannte Thomas Frey.



Die erst Mitte letzten Jahres gegründete deutsche Tochter des türkischen Büromöbelherstellers setzt somit ihre Aktivitäten zur Umsetzung des Expansionskurses konsequent fort. Erst kürzlich wurde ein 800 Quadratmeter großer Showroom im Düsseldorfer Medienhafen mit Rheinblick eröffnet. Die ersten Events haben bereits stattgefunden und Workshops für Architekten sind bereits in Vorbereitung. Der Showroom ist auch Anlaufstelle für die Kunden von Thomas Frey, denn Koleksiyon vertreibt ausschließlich über den Fachhandel.

Koleksiyon Istanbul Headquarters

Koleksiyon wurde 1972 von dem bekannten Architekten Faruk Malhan gegründet und bietet ein umfassendes, vielfach ausgezeichnetes Produktportfolio für das Büro, den Wohnbereich und das Projektgeschäft. Mit fünf Showrooms u. a. in London, Kairo und Dallas (USA) sowie 24 Vertretungen in Europa, Asien und im Mittleren Osten ist das Unternehmen mit seinen innovativen Konzepten weltweit vertreten. Rund 730 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die von einer Idee getragenen Produkte in hoher Qualität entworfen, produziert und vermarktet werden. Koleksiyon arbeitet bei der Produktentwicklung mit international renommierten Designern zusammen. Hauptsitz des inhabergeführten Familienunternehmens ist Istanbul.

