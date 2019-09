Pressemitteilung BoxID: 767158 (KölnBäder GmbH)

Freibad Lentpark am Wochenende geöffnet

Die KölnBäder GmbH reagiert auf die gute Wettervorhersage für das Wochenende und bietet den Naturbadeteich im Lentpark für das Schwimmen unter freiem Himmel spontan kurzzeitig wieder an.



Eigentlich ist die Freibadesaison 2019 bereits für beendet erklärt worden, allerdings bleiben die KölnBäder bis zum offiziellen Schlusspunkt der diesjährigen Saison flexibel.



Die Freibadampeln des Lentparks zeigen für das Wochenende 14./15. September „grün“. Der Naturbadeteich öffnet Samstag und Sonntag jeweils in der Zeit von 10:00 bis 20:00 Uhr. Alle anderen Freibäder sind jedoch nicht mehr im Angebot.



Das 5. Kölner Hundeschwimmen am Sonntag, 22. September im Stadionbad markiert den offiziellen Schlusspunkt der Freibadesaison 2019.



Weitere Informationen über das KölnBäder-Infotelefon unter 0221 – 280 380 oder im Internet www.koelnbaeder.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (