Pressemitteilung BoxID: 748554 (KölnSKY GmbH)

"Kölner Lichter" im KölnSKY erleben

Kulinarisches Feuerwerk auf Augenhöhe

Zu den Highlight-Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen zählt der Event „Kölner Lichter“, der regelmäßig mehrere hunderttausend Besucher in Köln mobilisiert und bis zu zwei Millionen Fernsehzuschauer für die Live-Übertragung durch den WDR begeistert – im letzten Jahr vier Stunden lang. Die wirklich beste Sicht auf die Schiffsparade und das Feuerwerk bietet der KölnSKY im KölnTriangle-Turm am Deutzer Bahnhof.



Auf beiden, bodentief verglasten, Veranstaltungsetagen im 27. und 28. Stock wird sowohl ein exklusives kulinarisches Vorprogramm zum legendären Feuerwerk am 13. Juli 2019, als auch eine ausgelassene Party im Anschluss geboten.



Dazu Michael Stern, Geschäftsführer im KölnSKY: „Jedes Jahr begeistern die Kölner Lichter. Unsere beiden Veranstaltungen sind auch für uns immer eines der Highlights des Jahres. Unser Küchenchef Sönke Höltgen & Team verzaubern die Gäste mit großartiger Kulinarik, die passende Weinbegleitung dazu stelle ich jedes Jahr mit großer Freude selbst zusammen. Das Haupt-Feuerwerk beginnt um 23:30 Uhr. Bei uns kann man es quasi auf Augenhöhe in rund 100 Metern Höhe erleben. Die Musik wird selbstverständlich passend dazu übertragen.“ Anmeldungen zur Teilnahme können direkt auf der Homepage des KölnSKY erfolgen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (