KölnSKY ermöglicht Traumhochzeiten mit Panoramablick

07.11.18

Kaum ein Tag im Leben ist mit so vielen Emotionen verbunden wie eine Hochzeit. Entsprechend hoch sind die Erwartungen, die mit diesem Ereignis verknüpft werden. Diesen Ansprüchen wird in besonderem Maße die Kölner Eventlocation KölnSKY im sogenannten Triangle-Turm am Deutzer Bahnhof gerecht. Trauungen und Hochzeiten werden hier in rund 100 Meter Höhe vis-à-vis mit dem Dom in Köln zelebriert, was die richtige Basis für wahre Traumhochzeiten und unvergessliche Erlebnisse sein kann.



Standesamtliche Trauungen oder freie Zeremonien können wahlweise in der 27. oder 28. Etage des KölnSKY stattfinden. Für die anschließende Hochzeitsfeier bestehen hier Kapazitäten für bis zu 400 Gäste. Die freie Unterteilbarkeit der Räume ermöglicht flexible Anpassungen an unterschiedliche Gruppengrößen. Die raumhohe Rundumverglasung bleibt dabei immer erhalten und ermöglicht am „schönsten Tag des Lebens“ eine unvergessliche Aussicht auf die Rheinmetropole. Ein Empfang kann sogar noch eine Etage höher stattfinden – schönes Wetter vorausgesetzt. Hierfür steht die Panoramaplattform des Triangle-Turms zur Verfügung.



Für Hochzeitsfeiern bietet die Eventlocation KölnSKY aber nicht nur die schöne Aussicht, sondern eine perfekte Durchführung aus einer Hand – also inklusive Catering, Möbeln, Dekorationen und technischer Ausstattung. „Diesen besonderen Tag – eine persönliche Traumhochzeit – planen wir mit unseren Gästen bis in das kleinste Detail, so dass er zu einem außergewöhnlichen und unvergesslichen Erlebnis wird“, meint dazu Nicole Stern, die Event-Managerin im KölnSKY.

