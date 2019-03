DEAD OR ALIVE 6 ab sofort im Handel erhältlich

01.03.19

KOEI TECMO Europe und Team NINJA veröffentlichen heute DEAD OR ALIVE 6. Spieler können ab heute in die Welt der DOATEC-Untergrund-Kämpfe eintauchen und gegen die brutalsten – sowie schönsten - Kontrahenten der DOA-Geschichte in den Ring steigen. DEAD OR ALIVE 6 ist ab sofort für PlayStation®4 und der Xbox-One-Gerätefamilie, inklusive der Xbox One X im Handel erhältlich.



„Ich bin unglaublich stolz auf die Arbeit und den Einsatz, den Team NINJA für dieses Spiel geleistet hat,“ so Yohei Shimbori, Producer und Director von DEAD OR ALIVE 6. „Als Fan von Kampfsportspielen hoffe ich aufrichtig, dass die Spieler aus der ganzen Welt es – wie ich selbst - lieben werden, sich in DEAD OR ALIVE 6 gegenseitig herauszufordern.“



DEAD OR ALIVE 6 bietet Spielern intensivste Kampf-Unterhaltung mit spannenden Duellen in interaktiven Arenen, die mit riesigen Kraken oder hartnäckigen Flugdinosauriern für überraschende Abwechslung sorgen. Die Spieler können ihre Fähigkeiten im neu gestalteten Quest-Modus verbessern, der entwickelt wurde, um Kämpfer herauszufordern und ihnen gleichzeitig die notwendigen Fähigkeiten beizubringen. Darüber hinaus bekommen DEAD-OR-ALIVE-Neulinge den einsteigerfreundlichsten Trainings-Modus, den die Franchise je zu bieten hatte. Zusammen mit dem umfangreichen Story-Modus und der Online-Funktion, ist DEAD OR ALIVE 6 bereit, es mit jedem im Ring aufzunehmen.



Team NINJA enthüllt weitere Details zum DOA6 Season Pass 1. Der DLC ist ab heute zum Kauf verfügbar und wird zwei neue Kämpfer aus THE KING OF FIGHTERS XIV – darunter Mai Shiranui und einen noch nicht angekündigten Charakter enthalten. Darüber hinaus werden 62 neue Kostüme verfügbar sein: darunter zwei DOA6 Happy Wedding Costume Sets, zwei DOA6 New Costume Sets und viele weitere mehr. Die Inhalte werden zwischen März und Juni 2019 verfügbar sein.



Weitere Informationen zu DEAD OR ALIVE 6 finden sie auf http://www.teamninja-studio.com/doa6, Facebook www.facebook.com/DeadorAliveGame und Twitter http://www.twitter.com/DOATEC_OFFICIAL



DEAD OR ALIVE 6 ist ab sofort für PlayStation®4 und Xbox One im Handel erhältlich.

