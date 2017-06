Tour de France: Der ŠKODA KAROQ startet beim Grand Départ in Düsseldorf

.



- Erster ungetarnter Auftritt des neuen Kompakt-SUV von ŠKODA auf öffentlicher Straße beim Start der Tour de France

- ŠKODA KAROQ-Modelle begleiten beim Zeitfahren drei Teams als Servicefahrzeuge

- ŠKODA unterstützt den Radsport-Klassiker als offizieller Partner seit 14 Jahren



Wenn die erste Etappe der 104. Tour de France am 1. Juli in Düsseldorf beginnt, ist auch der ŠKODA KAROQ am Start. Das neue Kompakt-SUV fährt beim 14-Kilometer-Zeitfahren als Servicefahrzeug mit. Zwei weiße und ein ŠKODA KAROQ in Steel Grey begleiten die Teams von ,Dimension Data‘ (Südafrika), ,Lotto Jumbo‘ (Niederlande) und ,Lotto Soudal‘ (Belgien) auf ihrer Jagd um Zehntelsekunden. Nach der Weltpremiere des ŠKODA KAROQ in Stockholm wird dieser Auftritt das Debüt des Allrounders auf öffentlicher Straße. ŠKODA ist bereits seit 14 Jahren offizieller Partner und Fahrzeugpartner des größten Radrennens der Welt.



3.540 Kilometer liegen vor den 198 Teilnehmern der diesjährigen Tour de France. Insgesamt starten 22 Teams bei der 104. Frankreich-Rundfahrt, die am 1. Juli nach 30 Jahren erstmals wieder in Deutschland startet. Nach Berlin 1987 findet die erste Etappe nun in Düsseldorf statt.



Drei ŠKODA KAROQ begleiten die Teams von ,Dimension Data‘ aus Südafrika, ,Lotto Jumbo‘ aus den Niederlanden und ,Lotto Soudal‘ aus Belgien als Servicefahrzeuge beim 14-Kilometer-Zeitfahren in Düsseldorf. Das neue Kompakt-SUV von ŠKODA fährt damit vor seinem Marktstart im November erstmals ohne Tarnung auf öffentlicher Straße vor.



Das emotionale und dynamische Design des ŠKODA KAROQ passt ausgezeichnet ins Starterfeld. Mit seiner manuellen 6-Gang-Schaltung oder dem 7-Gang-DSG hat der Allrounder zwar nicht so viele Gänge wie die Rennräder, der ŠKODA KAROQ ist aber dank Adaptivem Fahrwerk (DCC), drei wählbaren Fahrmodi und elektromechanischer Servolenkung besonders dynamisch unterwegs. Fünf Motoren von 85 kW (115 PS)* bis 140 kW (190 PS)* stehen zur Auswahl. Die großzügigen Innenraummaße bieten genügend Platz für Material und Begleiter der Tour. Der KAROQ überzeugt auch in puncto Konnektivität: Dank WLAN-Hotspot sind die Passagiere an Bord auf Wunsch stets online. Als erster ŠKODA bietet der KAROQ außerdem ein digitales Kombiinstrument an, mit dem sich die Anzeigen im Cockpit individuell programmieren und darstellen lassen. Zu den weiteren Besonderheiten gehört die Komfortöffnung. Diese ,Simply Clever‘-Lösung öffnet und schließt die Heckklappe mit einem Fußwischen unterhalb des hinteren Stoßfängers.



Die enge Beziehung der tschechischen Traditionsmarke zum Radsport ist historisch begründet. Vor 122 Jahren starteten die Firmengründer Václav Laurin und Václav Klement mit der Produktion von Fahrrädern, ehe sie mit dem Fahrzeugbau begannen. Radsport ist ein Eckpfeiler der ŠKODA Sponsoringstrategie. Neben der Tour de France und der Spanien-Rundfahrt werden weitere internationale und nationale Radrennen sowie zahlreiche Breitensport-Veranstaltungen unterstützt.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



KAROQ 1,0 TSI 85 kW (115 PS)

kombiniert 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 123 g/km. Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts und außerorts liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



KAROQ 1,5 TSI 110 kW (150 PS)

kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 119 g/km. Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts und außerorts liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



KAROQ 1,6 TDI 85 kW (115 PS)

kombiniert 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 118 g/km. Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts und außerorts liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



KAROQ 2,0 TDI 110 kW (150 PS)

kombiniert 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 g/km. Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts und außerorts liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



KAROQ 2,0 TDI 4x4 DSG 140 kW (190 PS)

kombiniert 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 138 g/km. Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts und außerorts liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



