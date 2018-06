Koch Media veröffentlicht heute die Lords of the Fallen – Complete Edition für PlayStation®4 und Xbox One zum Preis von 19,99€ / 24,90 CHF (UVP). Das herausfordernde Action-RPG, das maßgeblich durch den Frankfurter Entwickler Deck 13 entwickelt wurde, bietet ein tiefes und aufwendiges Kampfsystem mit zahlreichen unterschiedlichen Waffen, Rüstungen und Fertigkeiten, die von den Attributen Geschwindigkeit, Kraft und Beweglichkeit beeinflusst werden.



Bildmaterial zum Spiel: http://presse.kochmedia.com/de/Lords-of-the-Fallen



Die Complete Edition enthält neben dem Hauptspiel folgende Zusatzinhalte:

- Ancient Labyrinth DLC

- Demonic Weapon Pack DLC

- Monk Decipher DLC

- Lion Heart Pack DLC

- The Foundation Boost DLC

- The Arcane Boost DLC



Mehr Informationen unter www.lordsofthefallen.com.



