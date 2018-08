Fist of the North Star: Lost Paradise Coverart/Packshots veröffentlicht

ATLUS veröffentlicht kurz vor der gamescom das Coverart zu Fist of the North Star: Lost Paradise. Das intensive Action-Adventure-JRPG erscheint am 2. Oktober 2018 für die PlayStation®4.



Spieler werden zur Fist of the North Star – Der Spieler erforscht eine alternative Version des Fist of the North Star-Universums in einem post-apokalyptischen Ödland und übernimmt die Kontrolle über Kenshiro auf der Suche nach Yuri, seiner verlorenen Liebe.

Dual Audio - Lost Paradise bietet eine englische und japanische Tonspur.

Der Hokuto-Shinken-Style – Kenshiros Techniken, die Hokuto Shinken, stehen dem Spieler im Kampf zur Verfügung. Nach dem Aufladen der Seven Star-Anzeige wird der Gegner mit dutzenden brutalen und ikonischen Hokuto Shinken-Techniken von innen nach außen zerstört. Die Techniken sind dem originalen Manga getreu nachempfunden.

Das verlorene Paradies – Selbst Kenshiro braucht ab und an eine Pause von den ganzen Schlägereien. Glücklicherweise gibt es selbst in der maroden Stadt Eden keinen Mangel an Nebenmissionen und Mini-Spielen. Dank der Macht der Hokuto Shinken-Techniken werden Drinks in einer Bar zubereitet und ein Nachtclub verwaltet. Mit dem Buggy kann der Spieler außerdem durch die Wüste rasen. Und wenn all dies auch nicht zur Entspannung beiträgt kann der Spieler in den Spielhallen Retro-Games spielen, inklusive des original Fist of the North Star.

Extra Carnage – Fist of the North Star: Lost Paradise bietet alles, was in der japanischen Originalversion vorhanden war und bietet zusätzlich einen angehobenen Grad an Gewaltdarstellung für die lokalisierte Version.





