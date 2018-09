Er kam, er sah, er siegte!

SEGA® Europe Ltd. gibt heute die Veröffentlichung der Total War: ROME II „Caesar Edition“ für PC bekannt. Neben dem Hauptspiel Total War: ROME II und der Erweiterung „Caesar in Gallien“ enthält die Total War: ROME II „Caesar Edition“ zusätzlich einen Download-Code für das E-Book „Caesars gallische Kriege“.



In Total War: ROME II kämpfen die Spieler für den Ruhm Roms oder übernehmen eines der zahlreichen rivalisierenden Völker – ein jedes einzigartig zu spielen und mit hunderten verschiedener Einheiten, von Belagerungswaffen und schwerer Reiterei bis hin zu Legionären in Plattenrüstung und barbarischen Berserkern. Während der spannenden Missionen stellen sie ihre taktischen Fähigkeiten auf die Probe und befehligen zehntausende Soldaten in epischen Echtzeitschlachten an Land und auf See.



Die eigenständige Erweiterung „Caesar in Gallien“ dreht sich um Julius Caesars Eroberungskrieg gegen die gallischen Stämme. Die Spieler können in diesem Konflikt zwischen vier spielbaren Fraktionen wählen. Die Kampagne basiert auf Caesars Commentarii de Bello Gallico (Bericht über den Gallischen Krieg).



Über Total War: ROME II:



Total War: Rome II umspannt eine der bekanntesten Perioden der Weltgeschichte und kombiniert dabei die umfangreichste rundenbasierte Kampagne mit den größten und cineastischsten Echtzeit-Kämpfen, die je ein Spiel gesehen hat. Der Spieler verstrickt sich in die politischen Intrigen des römischen Senats, kämpft mit Familienangelegenheiten und stellt die Loyalität von „Freunden“ und Verbündeten in Frage. Die größte je gesehene Armee in die Schlacht zu führen, ist also nur eine Herausforderung auf dem Weg zur ersten Supermacht.



Ein Imperium erschaffen? Die Republik zurückbringen? Oder doch lieber die Macht an sich selbst reißen und als Tyrann über die Welt herrschen? Was wird als nächstes erobert? Wer wird verraten, wer geopfert?



WIE WEIT WIRST DU FÜR ROM GEHEN?



Die Total War: ROME II „Caesar Edition“ ist ab sofort für PC im Handel erhältlich.

Um beim Thema Total War-Spiele immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, empfiehlt sich der Total War-YouTube Channel.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren