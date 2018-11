Der RPG Maker MV erscheint am 01. März 2019 für NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION®4 und XBOX ONE

16.11.18

NIS America gibt in Zusammenarbeit mit der KADOKAWA CORPORATION das Veröffentlichungsdatum des RPG Maker MV in Europa bekannt. Das Spiel erscheint am 01. März 2019 für NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION®4, und XBOX ONE. Die RPG Maker MV-Player-App wird mit dem Release ebenfalls kostenlos für alle Spieler verfügbar sein.



Wie die erfolgreichen Vorgänger ebenfalls, ermöglicht der RPG Maker MV den Spielern zu Spielentwicklern und Geschichtenerzählern zu werden und ihr eigenes Videospiel zu erschaffen. Mit einer großen Palette an Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten, wird der RPG Maker MV zu einem mächtigen Entwickler-Werkzeug für alle kreativen Köpfe.



Eine epische Reise beginnt. Der Spieler wird mit dem RPG Maker MV zum meisterhaften Spielentwickler. Mit einer umfangreichen Auswahl an Werkzeugen kann der Spieler spannende, einzigartige Abenteuer für die Konsole entwickeln und diese dann online mit Freunden rund um den Globus teilen! Die Möglichkeiten sind unendlich!



Key-Features:



· Das Abenteuer beginnt hier: Eine Geschichte mit Rittern und Drachen? Eine moderne Romanze? Eine Chronik über Götter und Dämonen? Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch erschaffen.



· Spielentwicklung einfach gemacht: Dank der Software gibt es kein kompliziertes Programmieren mehr. Die Software ist intuitiv und macht es dem Spieler einfach mit den vielen Tools umzugehen.



· Erschaffen, laden, spielen: Mit dem RPG Maker MV-Player kann der Spieler zusätzlich auch die Geschichten anderer Hobby-Entwickler genießen. Der Player ist separat sowie kostenlos erhältlich und erlaubt den Genuss heruntergeladener Spiele von Freunden auch ohne den RPG Maker MV.



· Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten: Mit hunderten von Materialien und nahezu unerschöpflichen Möglichkeiten kann der Spieler endlich die Geschichten selbst entwickeln, von denen er schon immer geträumt hat.



About NIS America In 2003, NIS America was established in Southern California to bring exciting, one-of-a-kind Japanese culture to North America. NIS America’s team members devote themselves to the fans. Their respect for their fans is at the heart of everything they do. As an established entertainment publisher in the U.S., NIS America is committed to continuous growth and improvement.



NIS America is a subsidiary of Nippon Ichi Software, Inc., a company famous for its unique line of strategy RPGs with titles such as Disgaea and Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk. In keeping with its mission, NIS America also publishes other popular Japanese games including SNK HEROINES Tag Team Frenzy, Ys VIII: Lacrimosa of DANA, and Grand Kingdom.



About KADOKAWA CORPORATION



KADOKAWA CORPORATION was founded in 1945. Beginning as a book publisher, the company has continuously grown and expanded the area of business through the years. In 2013, the company merged with its 9 subsidiaries and in 2014, it integrated with DWANGO Co., Ltd.



Currently, based on the core business of producing Intellectual Properties from approximately 5,000 titles per year, the company is engaged in publishing, movies, games, merchandising, and advertising in order to capitalize on media mix and cross media opportunities. Additionally, the company is increasing its focus on digital and overseas business, with a new cultural complex facility opening in HigashiTokorozawa in 2020. KADOKAWA CORPORATION continues to evolve, utilizing both the real and the digital areas of business.

