Beherrsche die Schlagzeilen in F1® 2018

Codemasters® veröffentlicht heute den ersten Gameplay-Trailer für F1® 2018, dem offiziellen Videospiel zur 2018 FIA Formula One World Championship™, der die enorme Spieltiefe und den Funktionsumfang des diesjährigen Spiels in den Mittepunkt stellt. F1® 2018 erscheint am 24. August weltweit für das PlayStation®4 Computer Entertainment System, die Xbox One-Gerätefamilie inklusive der Xbox One X sowie für Windows PC und lässt Spieler in das Leben eines F1®-Fahrers so tief eintauchen wie niemals zuvor.



Der neue F1®-2018-Gameplay-Trailer ist unter dem Link https://youtu.be/yDiCXqa8lyA und im offiziellen F1®-Youtube-Kanal von Codemasters verfügbar: www.youtube.com/formula1game.



Das Video und weiteres umfangreiches Bildmaterial, inkl. fünf neue Screenshots, sind als Download verfügbar unter: http://presse.kochmedia.com/de/F1-2018 Mit dem intensivsten Karriere-Modus, den das Franchise jemals bereitgestellt hat, 20 klassischen Boliden aus der Historie des F1-Motorsports und neuer, beeindruckender Grafik, hebt F1® 2018 das F1®-Gaming auf einen völlig neuen Level.



"Das ist die realistischste F1®-Erfahrung, die Codemasters jemals geschaffen hat", sagt Lee Mather, Game Director für F1 2018 bei Codemasters. "Der Karriere-Modus ist das zentrale Element des Spiels und wurde durch die Einbindung von Presse-Interviews unter Zeitdruck, die den Werdegang der Spieler im Sport direkt beeinflussen, auf großartige Weise erweitert. Zusätzlich wird den Spielern durch die Auswahlmöglichkeiten der eigenen Rivalen und Verhandlungsmöglichkeiten zum Teamwechsel während der Saison mehr Flexibilität geboten. Der Karrieremodus erweitert zusätzlich die Möglichkeiten der Spieler in den Bereichen Forschung und Entwicklung, wo jedes F1®-Team über seinen eigenen, einzigartigen Technologie-Baum mit unterschiedlichen Stärken und Risiken verfügt. Darüber hinaus verfügt F1® 2018 erstmals über die Option signifikanter Regeländerungen, die sich im Laufe der Karriere zwischen den Saisonen einstellen können."



"Durch die Verwendung echter F1®-Daten und der damit verbundenen Fahrwerks- und Chassis-Physik wurde das Fahrverhalten überarbeitet, aber auch die Einführung eines manuell gesteuert ERS ermöglicht. Das führt dazu, dass sich die Fahrzeuge großartig anfühlen und man die Unterschiede zwischen den modernen Autos und den 20 klassischen Boliden im Spiel richtig spürt. Der Kontrast zwischen den Fahrzeugen mit geringer Aerodynamik und Haftung aus den 1970er-Jahren ist im Vergleich zu den Fahrzeugen von 2018 wirklich riesig."



Neben den Verbesserungen im Karriere-Modus, bei den Klassikern und in der Simulation, wurde F1® 2018 einer signifikanten, grafischen Überarbeitung mit neuen grafischen Elementen unterzogen. Dazu gehören u.a. Staubwolken, Hitzeflimmern auf den Strecken, Hitzespiegelungen, neue Hitzestrahlung der Motoren und aufgeworfenem Schmutz abseits der Strecken, die das Spiel noch näher an den echten Sport bringen.



Für das Onlinespiel entworfen wurde das neue Super-Lizenz-System entworfen, um die Effekte schwacher Fahrerleistung im Multiplayer zu minimieren. Spieler werden anhand ihres Skill-Levels und Fahrerverhaltens bewertet und anschließend mit Fahrern zusammengeführt, die über ähnliche Fähigkeiten und Fahrstile verfügen.



F1® 2018 vom 21. bis 25. August auf der gamescom in Köln!



Codemasters und Deep Silver geben heute ebenfalls bekannt, dass die von Fachpresse und Rennsportbegeisterten mit Spannung erwartete F1®-Simulation F1® 2018 vom 22. August bis 25 August 2018 für Besucher der gamescom, die weltweit beliebte Videospiel-Fachmesse in Köln, ausführlich spielbar sein wird.



Besucher der jährlich stattfindenden Großveranstaltung können am Stand von Deep Silver & Friends in Halle 9 in einem der modernen Rennsitze hinter dem Lenkrad Platz nehmen und das beste F1®-Gefühl aller Zeiten erleben. Gekrönt wird der diesjährige Stand mit dem F1®-Weltmeister-Boliden von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2010 RB 6, einem Fahrzeug der Extraklasse. Mit dem RB 6 erlangten Sebastian Vettel und Mark Webber 2010 neun Siege in 19 Rennen, fuhren gleich sechs Mal die schnellsten Runden, holten sich 15 Pole-Positions und fuhren insgesamt 20 mal auf das Sieger-Podium. Ein Ausstellungsstück, das es drauf hat!



F1® 2018 auf der Gamescom: Köln, 22. - 25. August 2018 - Am Stand von Deep Silver & Friends in Halle 9



Über F1® 2018:



F1® 2018 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und Rennstrecken der spannenden Saison 2018. Zusätzlich beinhaltet die Erstauflage von F1® 2018, die F1® 2018-'Headline- Edition, neben 2003er-Williams-FW25, gefahren von Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher, auch den von der F1-Community sehnlich erwarteten Brawn-BGP-001 von 2009, gefahren von F1 Weltmeister Jenson Button und seinem Teamkollegen Rubens Barichello.



Die F1® 2018-'Headline- Edition' ist ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar und erscheint am 24. August weltweit für das PlayStation®4 Computer Entertainment System, die Xbox One-Gerätefamilie inklusive der Xbox One X und für Windows PC.



Folge Codemasters mit Hilfe des Codemasters F1-Games-Blog und den sozialen Kanälen Twitter und Facebook, um zukünftig alle weiteren Informationen zu erhalten. Weitere Details zu den neuen Funktionen und Besonderheiten von F1® 2018 werden noch vor der Veröffentlichung bekannt gegeben.

