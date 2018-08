Tag der offenen Tür - Maus-Türöffner-Tag

Am 03. Oktober 2018 öffnet die Rhein-Mosel-Halle in Koblenz ihre Türen und die gesamte Bevölkerung ist eingeladen. Speziell Familien mit Kindern jeden Alters erwarten viele Attraktionen, Spielangebote und Mitmachstationen von analog bis digital, besondere Führungen und Blicke „hinter die Kulissen“.



Der traditionelle Maus-Türöffner-Tag wird jedes Jahr am 3. Oktober vom WDR und der Sendung mit der Maus organisiert. Dort kann die Bevölkerung ohne Eintritt hinter die Kulissen von sonst verschlossenen Räumen und Häusern blicken.



Gerade die Rhein-Mosel-Halle, als die „gute Stube“ von Koblenz, bietet vieles, was es zu entdecken gilt. Als das führende Veranstaltungshaus in der Region bietet die Halle viele interessante Einblicke, vom beeindruckenden Großen Saal mit seiner grandiosen Akustik bis zur Begehung der Saalorgel, die zu den größten ganz Deutschlands gehört, oder den Blick in die Regie. Über fachkundige Führungen erfährt der Besucher viel Wissenswertes über die Geschichte, die aktuelle Nutzung und so manche Geschichten über die Halle und deren Gäste.



Für die jungen Besucher gibt es viel zu erleben und zu entdecken. Von Spielangeboten und Mitmachstationen, von analog bis digital, über besondere Angebote der Universität Koblenz-Landau bis hin zur Kinderdisco mit DJ Jochen, Puppentheater, Zaubervorführung, Maus-Schnitzeljagd, Maus-Kino und viel Spannendes rund um die Orgel. Entdecken Sie im Rahmen der Schnitzeljagd die „Kongressbienen“ oder üben Sie sich im Terrassen-Outdoor-Golf. Natürlich ist auch für Speis und Trank gesorgt.



Ab 11.00 Uhr ist die Rhein-Mosel-Halle kostenfrei für Jung und Alt zu erleben und zu erkunden.



Termin: Mittwoch, 03.10.2018

Ort: Rhein-Mosel-Halle

Dauer : 11.00–18.00 Uhr

Eintritt: frei

Info: www.koblenz-kongress.de

