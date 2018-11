Rückgabe der Wertcoins und neue Edition in 2019

29.11.18

Im Jahr 2017 hat die Koblenz-Touristik bei den Veranstaltungen Kaiserin Augusta – Das Fest, Electronic Wine, Koblenzer Sommerfest zu „Rhein in Flammen“ und Koblenzer SchängelMarkt gemeinsam mit der Koblenz-Stadtmarketing GmbH das Mehrwegbechersystem „Koblenz-Weinglas“ und „Koblenz-Becher“ eingeführt. Unterstützt wurde das System durch die evm – Energieversorgung Mittelrhein und die Bitburger Braugruppe.



Das Weinglas und der Becher konnten von den Besuchern bei den Festen und in der Tourist-Information im Forum Confluentes käuflich erworben werden. Aufgrund der Erfahrungen aus 2017 hat man in 2018 zusätzlich noch jeweils einen Wertcoin für die Produkte eingeführt. Der Preis für Glas und Becher betrug jeweils 3,00 Euro.



Die Akzeptanz bei den Besuchern und auch bei den beteiligten Gastronomen hat sich in den beiden Jahren sehr positiv entwickelt. Trotz des katastrophalen Wetters beim Koblenzer Sommerfest zu „Rhein in Flammen“ 2017 konnten insgesamt mehr als 60.000 Becher verkauft werden. Als Highlight und Verkaufsschlager erwies sich vor allem das Koblenz-Weinglas, das mit seiner attraktiven Gestaltung auch als Souvenir großen Absatz gefunden hat. Hiervon wurden fast 40.000 Gläser verkauft. Insgesamt konnten also fast 100.000 Einheiten von Glas und Becher in den beiden Jahren verkauft werden.



Die Koblenz-Touristik und die Stadt Koblenz bedanken sich bei den Besuchern, die ein Glas oder einen Becher gekauft haben, sehr herzlich, weil sie damit einen Beitrag für weiterhin attraktive, sichere und eintrittsfreie Veranstaltungen geleistet haben.



Für das nächste Jahr wird die Koblenz-Touristik ein neues Koblenz-Weinglas und einen neuen Koblenz-Becher präsentieren, die für die Veranstaltungen in 2019 gültig sein werden. Weingläser und Becher aus der Edition 2018 verlieren damit ihre Gültigkeit.



Noch bis zum 31. Dezember 2018 können Inhaber eines Glas- oder Becherwertcoins diesen in der Tourist-Information im Forum Confluentes gegen ein Glas oder einen Becher eintauschen.



Die Rückgabe von Koblenz-Becher oder Koblenz-Becher-Wertcoin (Achtung: kein Koblenz-Glas) wurde verlängert und ist bis zum 31. Dezember 2018 in teilnehmenden Koblenzer Unternehmen gegen Gewährung von Rabatten möglich. Der Tausch von Becher und Becher-Coin ist somit auch dort möglich:

- Agostea Koblenz mit 5,00 Euro Rabatt

- GHOTEL hotel & living mit 10% Rabatt auf Getränke an der Hotelbar

- Sporthopädie Rosenbach mit 5,00 Euro Rabatt, einlösbar ab 50,00 Euro Warenwert beim Kauf von Bequemschuhen und Handtaschen in Koblenz

- ella b. mit 5,00 Euro Rabatt

- Modehaus Bonah mit 5,00 Euro Rabatt

- Globus Koblenz-Bubenheim mit 5,00 Euro Rabatt



Info: www.koblenz-touristik.de und veranstaltungen@koblenz-touristik.de

