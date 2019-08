Pressemitteilung BoxID: 763457 (Koblenz Marathon e.V.)

Endspurt für den Marathon ums Deutsche Eck an Rhein und Mosel

Schon 2300 Teilnehmer aus 30 Nationen beim Koblenzer Sparkassen Marathon am 8.9.2019 - 3000 Läufer erwartet

In gut drei Wochen findet die dritte Auflage des Koblenzer Sparkassen Marathons statt. Ob Spitzenathlet oder Genussläufer, Jung und Alt: Jeder kann daran teilnehmen und sich im Ziel als „Held vom Eck“ feiern lassen. Wichtig: Die Online-Anmeldung endet am 22. August.



Neben Marathon, Halbmarathon, Teammarathon gibt es einen 10 Kilometer-Lauf sowie Walking-Wettbewerb. Start und Ziel aller Disziplinen der DLV-genehmigten „Internationalen Laufveranstaltung“ ist das Stadion Oberwerth im Sportpark der rheinland-pfälzischen Stadt. Die Teilnehmer verlassen das Oval durch das Marathontor und finishen mit einer emotionale Endspurtrunde. Auf der Strecke sorgen verschiedene Gruppen für Live-Unterhaltung:



Die 21,1 Kilometer lange Strecke führt die Teilnehmer flach durch die Innen- und Altstadt, vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten wie Deinhard-Stammhaus, Forum Confluentes und Historiensäule. Sie laufen durch den Kurfürstlichen Schlosspark (Buga-Gelände 2011), um das Deutsche Eck zu Fuß der Festung Ehrenbreitstein sowie den Moselbogen herum. Dabei passieren die Athleten den Statt-Strand, die Terrassen-Gärten und Schleuse sowie den Moselhafen und überqueren die mittelalterliche Balduinbrücke. Fünf Verpflegungsstationen plus weitere Wasserquellen befinden sich zwischen Kilometer 2,5 und 18,5.



Die Vollmarathonis drehen die Runde zweimal, können aber nach einer Runde finishen und erhalten eine offizielle Halbmarathon-Wertung. Um 9 Uhr starten die Hauptläufe.



Am Freitag und Samstag findet in der CGM Arena direkt neben dem Stadion die Marathonmesse statt. Am Wettkampftag können die Teilnehmer hier ihre Taschen deponieren, Umkleiden und Duschen sowie einen kostenfreien Massageservice nutzen.



„Der Koblenzer Sparkassen Marathon bietet zu günstigen Preisen einen Rundum-Service mit vielen Zusatzleistungen wie etwa Ermäßigungskarten für die Seilbahn über den Rhein zur Festung Ehrenbreitstein und Schloss Stolzenfels“, so der Pressesprecher Rolf Geifes. „Für die Teilnehmer und ihre persönliche Fankurve haben wir zudem ein attraktives Rahmenprogramm über das ganze Wochenende zusammengestellt: Skatenight, Deinhard-Kellertour, Frühstückslauf, Stadtführung sowie PowerSchmaus an Bord der MS Confluentia am Vorabend.“ Während der entspannten Schifffahrt durch das UNESO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“ mit seinen Burgen und Schlössern werden Kohlenhydrate in Form von leckerem „Koblenzer Döbbekoche“ serviert (ein herzhafter Kartoffelauflauf mit oder ohne Fleischeinlage). „Das gibt es so nur beim Marathon in Koblenz“, betont der Verantwortliche.



Einzigartig ist in Koblenz auch die Möglichkeit der Parkplatzreservierung speziell für Spätanreisende am Wettkampftag. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls bequem: Zwischen Hauptbahnhof und Sportpark pendelt ein kostenfreier Shuttlebus.



Alle Teilnehmer erhalten eine Medaille und Urkunde, die Erstplatzierten im Marathon und Halbmarathon eine Siegprämie. Außerdem winkt dem schnellsten Mann und der schnellsten Frau in der Königsdisziplin ein Zeitbonus. Für Sportler aus der Rhein-Mosel-Stadt gibt es die Sonderwertung „Beste Koblenzer“ mit attraktiven Preisen.



Die Online-Anmeldung ist bis zum 22. August auf www.koblenz-marathon.de möglich, Nachmeldungen noch auf der Marathonmesse am 6. und 7. September sowie am Wettkampftag.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (