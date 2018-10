Paderbornerin startet mit ersten Kniggekursen für Kinder

08.10.18

Wie decke ich einen Tisch richtig ein? Wohin lege ich eigentlich die Serviette während des Essens? Diese und viele weitere Fragen zur Esskultur erlernen Kinder in Paderborn bei den neu angebotenen Kniggekursen in der Domstadt. Jennifer Peters, Hotelbetriebswirtin, mit vielen Jahren Berufserfahrung in der 3- bis 5-Sterne Hotellerie im In- und Ausland hat mit kniggekurs.de eine Möglichkeit geschaffen, damit Kinder auf spielerische, moderne und lustige Art und Weise die Regeln von Adolf Freiherr von Knigge erlernen. Die Kurse finden im besonderen Ambiente, im 4-Sterne Welcome Hotel Paderborn, statt. Dort decken sie eine schöne Tafel ein, lernen verschiedene Serviettenformen, essen gemeinsam ein drei-Gang-Menü und erfahren dabei sehr viel, zum Beispiel über das Benehmen am Tisch. Nach rund zwei Stunden und einem lustigen Knigge-Quiz erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde zur Erinnerung an dieses besondere Erlebnis. „Meine Intention zu diesem Projekt lag darin, dass ich mehr und mehr mitbekommen habe, wie in der heutigen schnelllebigen Zeit, die gemeinsame Esskultur an einem schön gedeckten Tisch etwas verloren gegangen ist. Dies möchte ich den Kindern in meinen Kursen wieder schmackhaft machen“, sagt Jennifer Peters, Inhaberin von kniggekurs.de. Die Entwicklung der Kniggekurse, speziell für die kleinen Paderborner und Paderbornerinnen, ist im Zusammenspiel mit ihrer Berufserfahrung und im Austausch mit erfahrenen Pädagogen entstanden. Der nächste Kurs „Tischlein deck dich“ findet am 09. November für Kinder statt. Weitere Kniggekurse gibt es für Großeltern mit ihren Enkelkindern und auch Kindergeburtstage werden ausgerichtet. Alle Informationen und aktuelle Termine findet man unter kniggekurs.de.

