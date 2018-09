Bye-bye Bärlauch, hello Birnenmousse

19.09.18

Geschmäcker sind verschieden und zudem saisonal. Daher sagt die KnallerbsenHof-Bio-Käserei im Bayerischen Wald „Servus, bis zum nächsten Jahr“ zu ihren frühlingshaften und sommerlich leichten Bio-Ziegenkäse-Kompositionen und heißt den Herbst mit drei neuen, herzhafteren Frischkäse-Varianten willkommen, erhältlich im Online-Shop und KnallerbsenHof-Laden. www.knallerbsenhof.de



Von wegen feige – „FriZie in Öl Rote Feige“



Ziegenkäse und Feigen sind bekanntermaßen beste Gaumenfreunde. Im Herbst hat das vitaminreiche Obst Saison – ideale Zeit also für eine neue Komposition auf Basis der Kulinarik-Kumpel. Dem bewährten Zweiergespann werden in der KnallerbsenHof-Bio-Käserei in Aukenzell/Oberpfalz einige rote Pfefferbeeren beigefügt. Sie verleihen Altbewährtem einen neuen Dreh und sorgen beim „FriZie in Öl Rote Feige“ für eine knusprige Geschmacksüberraschung.



Scharf und mild – „FriZie Meerrettich“



Nase frei zur Erkältungszeit mit „FriZie Meerrettich“: Die neue gerührte Frischkäse-Variante besticht durch die intensive Würze der Wurzel und cremige Note des Bio-Ziegenfrischkäses aus der Käserei des KnallerbsenHofs im Vorderen Bayerischen Wald. Die ausgewogene Kombination erleichtert nicht nur kurzfristig das Durchatmen. Meerrettich wird zudem eine gesundheitsfördernde und natürlich-antibiotische Wirkung nachgesagt. Übrigens auch und besonders zu empfehlen ohne Schnupfnase.



Süße Früchtchen – „FriZie in Öl Birne-Chili“



Herbstzeit ist Birnen-Zeit, am besten regional. Das Mousse für die neue Frischkäse-Variante „FriZie in Öl Birne-Chili“ vom KnallerbsenHof besteht aus heimisch-niederbayerischen Birnen, einem Hauch Kardamom und Chiliflocken. Es wärmt und belebt an nass-kalten Herbsttagen – und schmeckt auch, wenn die Herbst-Sonne scheint.

