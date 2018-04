NEBEL IM AUGUST: Theatergespräch in Kloster Irsee - Samstag, 21. April 2018, 11.00 Uhr

Das Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags mit Sitz in Kloster Irsee ist Kooperationspartner des Landestheaters Schwaben bei der aktuellen Memminger Bühnenproduktion von NEBEL IM AUGUST. Der Fall Ernst Lossa vor Gericht (vgl. http://www.landestheater-schwaben.de/spielplan/details/nebel-im-august/52.html).



Das neue Dokumentarstück des bekannten Dramatikers John von Düffel beruht auf den Recherchen des Autors und Journalisten Robert Domes zu dessen berührender Roman-Biographie „Nebel im August. Die Lebensgeschichte des Ernst Lossa“.



Am Samstag, 21. April 2018, 11.00 Uhr, besteht in Kloster Irsee Gelegenheit, mit Autor Robert Domes, Dramatiker John von Düffel und der Intendantin des Landestheaters Schwaben, Dr. Kathrin Mädler, ins Gespräch zu kommen. Unter Moderation der Studienleiterin der Schwabenakademie Irsee, Dr. Sylvia Heudecker, diskutieren sie gemeinsam mit Dramaturgin Miriam Grossmann und den Schauspielern Jan Arne Looss und Regina Vogel über Hintergründe und Wirkungen von Roman, Theatertext und Inszenierung.



Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung zum Theater-Gespräch in Kloster Irsee ist nicht erforderlich.

