Eine ganz besondere Spende erreichte vergangene Woche das Klinikum Würzburg Mitte: Michael Koch und Alexander Weigand vom Würzburger Theater Chambinzky übergaben mehrere Kisten Saft und Limonade, Teeboxen sowie Schokolade an KWM-Pflegedirektorin Katharina Gütlein.



„Die Pflegekräfte leisten hier jeden Tag Großartiges. Wir freuen uns, wenn wir sie mit Nervennahrung und erfrischenden Getränken unterstützen und motivieren können“, so Koch. Bereits während der ersten Corona-Welle im Frühjahr hatte das Theater Chambinzky das KWM unterstützt und Patienten wie auch Mitarbeiter beider Klinik-Standorte mit Open-Air-Konzerten in den Innenhöfen erfreut.



Nun nahm Pflegedirektorin Katharina Gütlein mit großer Freude die süße Spende entgegen: „Ich finde den Einsatz des Theaters Chambinzky für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich beeindruckend. Im Namen meines Teams und aller Pflegekräfte möchte ich mich für diese Aufmerksamkeit zu Weihnachten ganz herzlich bedanken!“

