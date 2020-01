Pressemitteilung BoxID: 783772 (Universitätsklinikum Mannheim GmbH)

Nach Wasserschaden: Normaler OP-Betrieb am Universitätsklinikum

Operationen am Universitätsklinikum Mannheim finden ab Montag, 27. Januar, wieder im vollen geplanten Umfang statt. Die zweite Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte geht nach dem Wasserschaden wieder in Betrieb.



Die vom Wasserschaden betroffene Aufbereitungseinheit wurde am heutigen Freitag von den Aufsichtsbehörden begangen. Dabei hatten das Regierungspräsidium Karlsruhe und das Gesundheitsamt Mannheim keine Beanstandungen und gaben die Einheit für den Betrieb frei. Zuvor hatte das Universitätsklinikum bereits alle Schritte zur Beseitigung des Wasserschadens eng mit den Aufsichtsbehörden abgestimmt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (