Freddy Bergmann neuer Kaufmännischer Geschäftsführer

Der Diplom-Volkswirt Freddy Bergmann ist vom Aufsichtsrat der Universitätsklinikum Mannheim GmbH bis auf weiteres zum neuen Kaufmännischen Geschäftsführer bestellt worden. Bergmann ist bereits seit Mai 2015 als Leiter des Geschäftsbereichs Finanzen und Unternehmensentwicklung am Universitätsklinikum tätig und leitet das Projektmanagement im Restrukturierungsprogramm ‚UMM 2020‘. Nun bildet er gemeinsam mit dem Medizinischen Geschäftsführer, Professor Dr. med. Frederik Wenz, ab sofort die Geschäftsführung. Damit sind die wichtigen Themenbereiche ‚Finanzen und Restrukturierung‘ jetzt unmittelbar in der Unternehmensleitung verankert. So soll die begonnene Restrukturierung des Klinikums fortgesetzt und weiter beschleunigt werden.



Der bisherige Kaufmännische Geschäftsführer Dr. Jörg Blattmann verlässt zum 11. Mai 2018 das Universitätsklinikum. Darauf haben sich das Unternehmen und Dr. Blattmann in bestem Einvernehmen verständigt. Der 60 Jahre alte Betriebswirt war seit November 2014 als einer von zwei gleichberechtigten Geschäftsführern verantwortlich für den Kaufmännischen Bereich. „Dr. Blattmann hat in dieser Zeit die wirtschaftliche und strategische Neupositionierung des Klinikum mitgeprägt und gestaltet“, dankte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, dem scheidenden Geschäftsführer. „Er hat wesentliche Grundlagen für die Ausrichtung des Klinikums als universitärer Maximalversorger gelegt und insbesondere die konzeptionelle Planung für den Neubau der so genannten ‚Neuen Mitte‘ verantwortet, der sowohl die Leistungsfähigkeit des Klinikums als auch die Betriebsabläufe zum Wohle der Patienten und Mitarbeiter deutlich verbessern soll.“



Die Zusammenarbeit wurde beendet, nachdem in den letzten Monaten unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung im Detail und bei ihrer Umsetzung erkennbar geworden waren.

