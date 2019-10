Pressemitteilung BoxID: 772895 (Klinikum Esslingen GmbH)

Focus Top-Kliniken 2020: Kliniken Esslingen hält Spitzenplatz in Baden-Württemberg

Es ist wieder soweit: das Nachrichtenmagazin Focus veröffentlicht in seiner jüngsten Ausgabe (08/2019) die Liste der Top-Kliniken in Deutschland. Für die Verantwortlichen des Klinikums Esslingen bedeutet die Platzierung in der Focus-Liste immer eine Anerkennung für die geleistete Arbeit. „Wir können auf unsere über Jahre hinweg konstante Platzierung ganz weit vorne in Baden-Württemberg zu landen sehr stolz sein. Dieses Mal, wie auch im vergangenen Jahr, ist es der elfte Platz. Wir zeigen damit nachhaltig, dass unsere Haus sein hohes Qualitätsversprechen einlösen konnte“, freut sich Geschäftsführer Bernd Sieber. Auch von der Stadt als Träger gab es Lob. „Dies ist eine große Leistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Klinikums Esslingen", so Dr. Jürgen Zieger, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender.

Besonders herausragende Leistungen wurden dem Klinikum Esslingen erneut im Bereich der Brust- und Darm-Erkrankungen, der Behandlung von Lungentumoren, der Geburtshilfe und der Kardiologie bescheinigt. Das Klinikum Esslingen erreichte Platz 11 unter 266 Krankenhäusern in Baden-Württemberg.



In den Focus-Kliniklisten sind die Top-Krankenhäuser und Fachkliniken Deutschlands aufgeführt. Für den bundesweiten Vergleich wertete ein unabhängiges Recherche-Team große Datenmengen wie Qualitätsberichte, Studienleistungen und Veröffentlichungen aus und befragte tausende Ärzte.



„Für ein Haus unserer Größe sehe ich diese Platzierung als besonders großen Erfolg, an dem viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihren Anteil haben. Wir sind medizinisch sehr breit aufgestellt und können durch die enge Verzahnung der Fachbereiche an einem Standort optimal vernetzt arbeiten. Auch das führt zu einem solch guten Ergebnis. Gerade in einer Zeit mit vielfältigen Herausforderungen und einem angespannten Fachkräftesituation ist dieses Ergebnis besonders erfreulich für uns alle “ ergänzt der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Michael Geißler.

