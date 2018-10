Eine Herzensangelegenheit - ENTEGA-Mitarbeiter/-innen nähen für Brustkrebspatientinnen

11.10.18

125 bunte Herzkissen für Brustkrebspatientinnen hat die ENTEGA-Vorstandsvorsitzende Dr. Marie-Luise Wolff an das Klinikum Darmstadt übergeben. Die Herzkissen sind aus weichem Stoff und mit Watte gefüllt. Die Kissen nahmen Klinikums-Geschäftsführer Clemens Maurer, der medizinische Geschäftsführer Dr. med. Nawid Khaladj und der Direktor der Frauenklinik PD Dr. med. Sven Ackermann entgegen.



Die Idee für Herzkissen, die ENTEGA-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrer Freizeit genäht haben, stammt aus den USA. Sie sollen den Schmerz lindern, der durch die Operationsnarbe in der Achselhöhle entsteht. Die Kissen haben eine Spezialform und werden unter der Achsel getragen. Sie schützen so die operierte Stelle vor unangenehmen Druck.



„ENTEGA ist sehr stolz auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon zum sechsten Mal Herzkissen für Brustkrebspatientinnen genäht haben. Wir hoffen, dass unsere Kissen auch diesmal ein wenig Freude schenken und wünschen den Empfängerinnen gute Besserung“, sagte Dr. Marie-Luise Wolff.

