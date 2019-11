Pressemitteilung BoxID: 776319 (Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH)

Verstärkung der Onkologie im Kreiskrankenhaus Lörrach

Die Onkologie im Kreiskrankenhaus Lörrach hat eine neue oberärztliche Leiterin. Mit Dr. Martina Wieser konnte eine erfahrene Onkologin für diese Schlüsselstelle gewonnen werden, die den langjährigen zentralen Ansprechpartner für die Krebsmedizin an den Kreiskliniken, Dr. Reiner Haag, ablöst. Dr. Haag, der nun in den Ruhestand geht, war über 30 Jahre in verantwortlicher Position für die Onkologie im Landkreis engagiert, zuletzt am Kreiskrankenhaus Rheinfelden.



Die Fachärztin für Hämatologie und Onkologie hat eine breite Ausbildung durchlaufen, ihr Weg führte sie über die Universitätskliniken Bochum und Düsseldorf an die Charité Berlin und schließlich über München nach Lörrach. Wieser verfügt über die Zusatzqualifikationen klinische Infektiologie und Palliativmedizin.



Fortan werden die Kreiskliniken die stationäre Versorgung onkologischer Patienten am Standort Lörrach konzentrieren und weiter ausbauen. Die Strukturen für die notwendige Diagnostik und Therapie onkologischer Erkrankungen sind hier in räumlicher Nähe vorhanden. So können sich die Ärzte der Gastroenterologie, Radiologie, Chirurgie und Strahlentherapie sowie der Onkologischen Praxis Dreiländereck auf kürzestem Wege austauschen. Auch die Versorgung von Palliativpatienten wird durch die enge interdisziplinäre und sektorenübergreifende Zusammenarbeit verbessert.



„Ich freue mich, die Onkologie im Landkreis weiter auszubauen. Die Weichen hierfür sind bereits bestens gestellt“, stellt Martina Wieser fest. Gerade die sektorenübergreifende Versorgung mit der engen Vernetzung ambulanter und stationärer Angebote biete gute zukunftsfähige Ansätze, so Wieser weiter.



Prof. Hans-Heinrich Osterhues, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, zu der die Onkologie gehört, freut sich, dass er die hochqualifizierte Kollegin gewinnen konnte. „Wir können jetzt endlich unser Konzept zum weiteren Ausbau der Onkologie und des Onkologischen Schwerpunktes in Lörrach verwirklichen. Die Pläne dafür liegen schon lange bereit“. So soll zum Beispiel die Vernetzung zwischen der ambulanten und stationären Patientenversorgung noch weiter verstärkt werden.



Das Kreiskrankenhaus Lörrach mit dem Onkologischen Schwerpunkt Lörrach/Rheinfelden (OSP), dem zertifizierten Darmkrebszentrum und dem im St. Elisabethen-Krankenhaus lokalisierten zertifizierten Brustzentrum ist ein integrativer Bestandteil der regionalen Versorgung onkologischer Patienten. Darüber hinaus besteht eine enge Kooperation mit den Universitätskliniken in Freiburg und Basel.

