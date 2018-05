Tag der Pflege Zahlreiche Tipps, Informationen und Mitmachaktionen rund um das Thema Pflege bieten die Kreiskliniken im Kreiskrankenhaus Schopfheim anlässlich des Internationalen Tages der Krankenpflege, der jährlich am 12. Mai, dem Geburtstag der Begründerin der modern

Mitarbeiter, Patienten, Besucher und die interessierte Öffentlichkeit erhalten am kommenden Samstag im Foyer des Kreiskrankenhauses Schopfheim geballte Informationen zum Thema Krankenpflege – anschaulich und für jedermann verständlich aufbereitet mit zahlreichen Mitmachaktionen.



Bei verschiedenen Testungen kann man seinen Blutzucker, Blutdruck, Puls oder auch sein Gleichgewicht überprüfen. Mitarbeiter der Pflege aus den Kreiskliniken bieten Informationen zum Thema „Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst und anderen“ an. Zudem gibt es die Möglichkeit zum Erproben einer Wechseldruckmatratze, die bei der Wundliege-Prophylaxe zum Einsatz kommt. Das beliebte Fingergipsen für Groß und Klein rundet das Programm ab.



Besonders wichtig ist den Mitarbeitern der verschiedenen Pflegeteams, ihr spannendes Berufsbild vorzustellen. Sie erklären, welch breites Spektrum sich hinter dem Begriff „Pflege“ verbirgt und geben auch gerne Auskunft zum Thema „Pflege gestern und heute“.



Die Veranstaltung „Internationaler Tag der Pflege“ wird im Rahmen des Gesundheitsforums der Kliniken des Landkreises Lörrach von den Pflegeteams organisiert und findet am Samstag, dem 12. Mai, von 13 bis 16 Uhr im Foyer des Kreiskrankenhauses Schopfheim statt. Der Eintritt ist frei.

