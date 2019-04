Pressemitteilung BoxID: 746718 (Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH)

Neue Perspektiven in der Parkinson-Therapie

Über Therapiemöglichkeiten bei Parkinson spricht Chefarzt Dr. Jens Wattchow in einem Vortrag. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Gesundheitsforums der Kreiskliniken am kommenden Donnerstag im Kreiskrankenhaus Lörrach statt.



Die Parkinson-Krankheit gehört mit dem Restless-Legs-Syndrom und dem essentiellen Tremor zu den Bewegungsstörungen. Muskelzittern ist aber keinesfalls immer das erste und auch nicht das häufigste Symptom bei Parkinson, wenngleich er im Volksmund „Schüttellähmung“ genannt wird. Auch betreffen Frühsymptome des Parkinsons nicht immer die Beweglichkeit, sondern z. B. auch Schlaf, Geruchssinn oder Verdauung. Die frühzeitige Abklärung und Therapiebegleitung durch einen erfahrenen Neurologen hat für die langjährigen Krankheitsverläufe eine große Bedeutung. Der Vortrag von Dr. Jens Wattchow, Chefarzt der Klinik für Neurologie im Kreiskrankenhaus Lörrach, liefert einen Überblick zu Symptomen und Behandlungsstrategien von Bewegungsstörungen. Anhand der Parkinson-Krankheit werden Therapiemöglichkeiten bei fortgeschrittenen und schweren Verläufen vorgestellt. In der Diskussion mit dem Referenten besteht die Gelegenheit für Fragen und einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Die Veranstaltung „Neue Perspektiven in der Parkinson-Therapie“ ist ein Vortrag im Rahmen des Gesundheitsforums der Kliniken des Landkreises Lörrach und findet am Donnerstag, dem 11. April, um 18.30 Uhr im 5. OG des Kreiskrankenhauses Lörrach statt. Der Eintritt ist frei.



Neue Perspektiven in der Parkinson-Therapie



Dr. Jens Wattchow, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Kreiskrankenhaus Lörrach



Donnerstag, 11.04., 18.30 Uhr im 5. OG des Kreiskrankenhauses Lörrach. Eine Veranstaltung im Rahmen des Gesundheitsforums der Kliniken des Landkreises Lörrach (Eintritt frei).

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (