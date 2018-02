Jubilare und Rentner geehrt

Ein Dienstjubiläum oder der Eintritt in die Rente sind Meilensteine im Leben jedes Berufstätigen. Bei den Kliniken des Landkreises Lörrach nimmt man dies zum Anlass für eine gemeinsame Feierstunde der Jubilare und Rentner und ihrer Führungskräfte. So wurden kürzlich 29 Mitarbeiter für ihre 25- oder 40-jährige Verbundenheit geehrt und 24 Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Landrätin Marion Dammann würdigte den Einsatz und Erfahrungsschatz der Geladenen als kostbares Gut für die Kliniken und dankte den Jubilaren und Rentnern für ihr jahrzehntelanges Engagement in der regionalen stationären Gesundheitsversorgung. Den Rentnern wünschte sie weiterhin gute Gesundheit, um ihren verdienten Ruhestand genießen zu können. Geschäftsführer Armin Müller schloss sich den guten Wünschen an und dankte den Rentnern und Jubilaren seinerseits für ihren treuen Einsatz. Bei Pianomusik wurden die Gäste schließlich in der schön dekorierten Cafeteria des Kreiskrankenhauses Lörrach mit einem mehrgängigen Gourmet-Menü aus der Krankenhausküche verwöhnt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren