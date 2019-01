Das Darmkrebszentrum – Alle Behandlungspartner vor Ort

31.01.19

Ein reibungsloses Zusammenwirken von Spezialisten – so ist am treffendsten die Arbeit des Darmkrebszentrums Lörrach zu beschreiben. So, wie es sich beim Darmkrebs immer um eine bösartige Erkrankung handelt, so individuell ist jeder einzelne Fall, der je nach Ausgangslage ganz unterschiedliche Therapiestrategien erforderlich macht. So kann beim einen eine Vorbehandlung vor der Operation notwendig sein, bei einem anderen dagegen ausschließlich eine endoskopische Therapie im Rahmen einer Darmspiegelung die Grundlage zur Heilung sein. Es gilt, im Team und Hand in Hand den bestmöglichen Weg mit der gleichzeitig möglichst geringen Belastung für jeden einzelnen Erkrankten zu finden. Damit dies auch wirklich funktioniert, treffen sich in einer extra eingerichteten und schon seit 2002 eingespielten Tumorkonferenz alle Experten des Darmkrebszentrums wöchentlich im Kreiskrankenhaus Lörrach, um zum Beispiel abhängig von der Ausbreitung der bösartigen Geschwulste den Therapieplan zu diskutieren und festzulegen. Dabei gelten die Standards allgemein gültiger und aktueller Leitlinien, die die Basis für alle Entscheidungen darstellen. Dabei unterliegt die gesamte Organisation des Darmkrebszentrums regelmäßigen strengen Prüfungen (Zertifizierungen) – ähnlich der turnusmäßigen Kontrollen von Autos durch den TÜV, nur wesentlich umfangreicher und viel komplexer. Auf die Konferenz mit der konkreten Festlegung des Therapiekonzeptes folgt ebenso vielschichtig und immer im Team die maßgeschneiderte Behandlung. Jeder übernimmt hier seine Rolle – vergleichbar mit dem Mannschaftssportler oder dem Schauspieler im Ensemble. In diesem Sinne möchte das Darmkrebszentrum Lörrach die enge Kooperation seiner Behandlungspartner (be-)greifbar machen. Unter Moderation von PD Dr. Volker Brass (Ärztlicher Leiter des Darmkrebszentrums) beleuchten die Spezialisten mit verständlichen Kurzvorträgen ihre Rolle im Team zum Wohle des Patienten. Die Veranstaltung „Das Darmkrebszentrum – Alle Behandlungspartner vor Ort“ findet im Rahmen des Gesundheitsforums der Kreiskliniken am Donnerstag, dem 7. Februar, im 5. OG des Kreiskrankenhauses Lörrach statt. Der Eintritt ist frei.



Das Darmkrebszentrum – Alle Behandlungspartner vor Ort



Kurzvorträge von:





PD Dr. Volker Brass (Kreiskrankenhaus Lörrach), internistischer Darmspezialist und Leiter des Darmkrebszentrums

PD Dr. Christian Hamel (Kreiskrankenhaus Lörrach), chirurgischer Darmspezialist

Prof. Dr. Alexandar Tzankov (Unispital Basel), Pathologe

Prof. Dr. Richard Fischer (Schwerpunktpraxis Onkologie Dreiländereck), internistischer Krebsspezialist

Dr. Walter Harder (Rhenus Ronk im MVZ Strahlentherapie Lörrach), Strahlentherapeut





Donnerstag, 07.02.19, 18.30 Uhr im 5. OG des Kreiskrankenhauses Lörrach. Eine Veranstaltung im Rahmen des Gesundheitsforums der Kliniken des Landkreises Lörrach (Eintritt frei).

