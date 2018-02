Der Crash an den Aktienmärkten und daraus resultierende Chancen

Der S&P ist am Montag um einen Wert von -4,1% gefallen. Dies war der größte Rückgang innerhalb eines Tages seit dem 18. August 2011. Alle Indikatoren deuten auf einen positionierungsbedingten Ausverkauf hin. Dies wäre eine Fortsetzung der vergangenen Woche, da die Fundamentaldaten sowohl auf makroökonomischer Seite (starker ISM in den USA, starker PMI in der Eurozone) als auch mikroökonomischer Seite stark bleiben – mit Gewinnresultaten, die überraschend positiv sind. All die verschiedenen Regionen haben bei Börseneröffnung heute Morgen ähnliche Aktienverluste gezeigt. Der jüngste Ausverkauf auf den Rentenmärkten könnte ebenfalls ein Faktor gewesen sein, der einige systematische Strategien unter Druck setzte.



Die Entwicklung im Volatilitätsindex (VIX) war extremer als bei allen anderen großen Märkten, in denen kurzfristige, auf VIX-Futures basierende Investmentprodukte neu gewichtet wurden. Der Anstieg im VIX von über 20 Basispunkten war die größte absolute Korrektur aller Zeiten. Das derzeitige Niveau des VIX impliziert, dass sich der S&P täglich um fast 2% verändern sollte. Dies würde eine signifikante Änderung gegenüber dem jüngsten Umfeld mit geringer Volatilität bedeuten, wenn sich dies fortsetzt. Am Freitag fand erstmalig seit 2016 eine Korrektur des S&P um 2% innerhalb eines Tages statt. Die aktuell höhere reale Volatilität (18% im Jahr 2018) ist nicht annährend hoch genug, um das aktuelle Niveau des Volatilitätsindex zu rechtfertigen.



Mit dem heutigen Ereignis stellt sich die Frage, ob der Anstieg der Volatilität am Montag von volatilen Short-Optionen ausgeräumt wird oder ob es zu weiteren Käufen von Volatilität kommen wird, um implizite Short-Volatilitätspositionen unter den Anlegern abzudecken.



Systematische Strategien (Volatility Targeting, Risk Parity, CTA etc.) können zu weiteren Mittelabflüssen in den kommenden Tagen beitragen. Abgesehen davon, und selbst wenn die Kapitalmärkte kurzfristig volatil bleiben, gab es in den letzten Tagen massive Unterschiede zwischen den starken Fundamentaldaten des Marktes und den Aktienkursen. Letztendlich sind wir der Meinung, dass die aktuelle Marktkorrektur eine Kaufgelegenheit darstellt.

