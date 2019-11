Pressemitteilung BoxID: 777212 (Klima Freunde Rhein Berg)

Weltweiter Klima-Aktionstag - auch in GL: Klima Freunde Rhein Berg initiieren Klima-Demo und Menschenkette

Zur Teilnahme an einer Demonstration für Klimaschutz & Klimagerechtigkeit rufen die „Klima Freunde Rhein Berg“ für Freitag, den 29. November auf. Damit folgt die Bergisch Gladbacher Bürgerinitiative erneut einem Aufruf der FridaysForfuture-Bewegung, die an diesem Freitag ihren 4. Weltweiten Klima-Aktionstag startet.



Die Klima-Aktion der Klima Freunde samt „ein-leuchtender“ Menschenkette durch die abendliche Fußgängerzone soll Aufmerksamkeit für die Klima-Thematik wecken und bestenfalls auch weitere Engagierte für die Bürgerinitiative gewinnen: „Immer mehr Menschen wollen endlich Veränderungen im Bereich Klimaschutz und gemeinsam haben wir ein riesiges Potenzial, etwas zu bewirken!“, so Heike Häusler, Mitgründerin der Klima Freunde Rhein Berg. „Klimaschutz braucht eine starke Zivilgesellschaft, die die Politiker konfrontiert und zu einer konsequenten, nachhaltigen Klimapolitik zwingt. Politik und Verwaltung müssen gerade auch auf lokaler Ebene deutlich merken, dass die Bürger JETZT konkretes Handeln von ihnen erwarten und klar einfordern.“



Damit auch Berufstätige und Familien an der generationsübergreifenden Demonstration teilnehmen können, beginnt die bereits zweite lokale Klima-Demo der Bürgerinitiative am 29. November erst um 17 Uhr im Forum-Park. Von dort geht der Protestzug durch den Kreisverkehr Schnabelsmühle, entlang der Straße An der Gohrsmühle bis zum Driescher Kreisel. Vom Eingang der Fußgängerzone aus soll dann eine Menschenkette in Richtung Rathausplatz gebildet werden. Die Veranstalter bitten alle TeilnehmerInnen, für eine möglichst eindrucksvolle Lichter-Menschenkette eigene Kerzen und Laternen mitzubringen.



Unterstützung erhalten die Klima Freunde u.a. von den jungen Klima-Aktivisten der örtlichen FfF-Gruppe Rheinisch-Bergischer Kreis. Deren Aktionstag beginnt bereits um 11:30 Uhr in der Stadtmitte und soll bis zur Abendveranstaltung der Klima Freunde weiterlaufen.



INFORMATION



„Klima Freunde Rhein Berg“ heißt die neue Bürgerinitiative, in der sich Bürgerinnen und Bürger aus dem Rheinisch Bergischen Kreis im Frühjahr 2019 zusammengefunden haben. Gemäß dem Grundsatz „Global denken – lokal handeln“ wollen sie ganz bewusst vor Ort, im ländlichen Raum Rheinisch Bergischer Kreis, möglichst viele Menschen für das drängende Thema Klimaschutz sensibilisieren und fürs Mitmachen begeistern. Mittlerweile wirken bereits mehr als 50 Bürger des Rheinischen Bergischen Kreises bei der Initiative mit.

