Stadtradeln: Kostenfreie Teilnahme für alle hessischen Kommunen

Das hessische Verkehrsministerium fördert von 2018 bis 2020 die Teilnahme aller hessischen Kommunen an der Klima-Bündnis-Kampagne Stadtradeln. Die Übernahme der Gebühren ist Teil der Nahmobilitätsstrategie für Hessen zur Unterstützung der Kommunen bei der Stärkung der Nahmobilität.



Neben der Erzeugung von Aufmerksamkeit für das Thema Radverkehr und Klimaschutz auf kommunaler Ebene besteht jetzt erstmalig die Möglichkeit mit Hilfe der Stadtradeln-App GPS-Daten zur Planung von Radverkehrsinfrastruktur zu nutzen. Damit können in Hessen als erstem Bundesland im Rahmen der Kampagne Stadtradeln flächendeckende Verkehrsdaten für den Radverkehr erhoben werden.



"Ich freue mich deshalb besonders, dass ich im Rahmen des Nahmobilitätskongresses am 3. Mai dieses Jahr die Kampagne Stadtradeln offiziell eröffnen kann. Denn für Hessen ist die Kooperation mit dem Klima-Bündnis nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz - die neue Stadtradeln-App soll uns auch konkret unterstützen, Hessens Radinfrastruktur zu verbessern", unterstreicht Verkehrsminister Tarek Al-Wazir.



Die App ermöglicht es den Stadtradelnden, ihre zurückgelegten Routen aufzuzeichnen. Anhand dieser Aufzeichnungen sollen ab diesem Jahr Kommunen Rückschlüsse auf die Wegnutzungen ziehen und über die Umsetzung von Maßnahmen entscheiden können. Die durch die Nutzenden freiwillig erzeugten und bereitgestellten anonymisierten GPS-Daten werden allen teilnehmenden Landkreisen, Städten und Gemeinden in Hessen als Unterstützung zur Stärkung der Nahmobilität bereitgestellt. Hessen ist das erste deutsche Bundesland, das allen Kommunen die Teilnahme an Deutschlands größter Fahrradkampagne über einen so langen Zeitraum komplett finanziert.



Weitere Informationen

Webseite der Kampagne Stadtradeln

Webseite des Forschungsprojektes Movebis

Webseite zur Nahmobilitätsstrategie Hessen

Webseite zum Nahmobilitätskongress 2018

Fotos zur weiteren Verwendung



DAS STADTRADELN

Der internationale Wettbewerb STADTRADELN des Klima-Bündnis lädt alle Mitglieder der Kommunalparlamente ein, als Vorbild für den Klimaschutz in die Pedale zu treten und sich für eine verstärkte Radverkehrsförderung einzusetzen. Im Team mit BürgerInnen sollen sie möglichst viele Fahrradkilometer für ihre Kommune sammeln. Die Kampagne will BürgerInnen für das Radfahren im Alltag sensibilisieren sowie die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung stärker in die kommunalen Parlamente einbringen. Seit 2017 können auch Städte, Gemeinden und Landkreise außerhalb Deutschlands die Kampagne an 21 zusammenhängenden Tagen zwischen Mai und September durchführen. Es gibt Auszeichnungen und hochwertige Preise zu gewinnen - vor allem aber eine lebenswerte Umwelt mit weniger Verkehrsbelastungen, weniger Abgasen und weniger Lärm.

www.stadtradeln.de

Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder / Alianza del Clima e.V.

Seit mehr als 25 Jahren setzen sich die Mitgliedskommunen des Klima-Bündnis mit ihren indigenen Partnern der Regenwälder für das Weltklima ein. Mit über 1.700 Mitgliedern aus 27 europäischen Ländern ist das Klima-Bündnis das weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz widmet, und das einzige, das konkrete Ziele setzt: Jede Klima-Bündnis-Kommune hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent zu reduzieren. Da sich unser Lebensstil direkt auf besonders bedrohte Völker und Orte dieser Erde auswirkt, verbindet das Klima-Bündnis lokales Handeln mit globaler Verantwortung.

www.klimabuendnis.org

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren