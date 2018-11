Holzpreis zeichnet klimafreundliche Beschaffungs- und Konstruktionsprojekte aus

20.11.18

Insgesamt 15 Holzbauprojekte, für die das verwendete Holz lokal beschafft beziehungsweise verarbeitet wurde, erhielten den Regionalen Holzpreis für den Alpenraum als Anerkennung des besonderen Beitrags zum Klimaschutz. "Von Gebäuden in Holzbauweise über Landschaftsmobiliar und Holzboote bis hin zu Baumhäusern, die zu pädagogischem Zwecken verwendet wurden - all diese Bauprojekte zeigen, was mit regionalem Holzes machbar ist", erklärte Christiane Kretschmer vom Klima-Bündnis. CO2- arme Wertschöpfungsketten von der Holzernte bis zur Nutzung leisten einen positiven Beitrag zum Klimaschutz. Die Nutzung von Ressourcen vor Ort kann auch dazu beitragen, die regionale Wirtschaft wiederzubeleben. Am Regionalen Holzpreis für den Alpenraum nahmen sowohl öffentliche als auch private Institutionen teil. Er wurde durch das Projekt Carbon Smart Communities (CaSCo), das von der EU kofinanziert wird, ins Leben gerufen.

