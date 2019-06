Pressemitteilung BoxID: 756682 (Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder / Alianza del Clima e.V.)

Europäisches Projekt zu erneuerbaren Energien und Energiespeicherung gestartet

Historische Stadtzentren in Kroatien, Italien, Österreich und Slowenien profitieren

Das neue europäische Projekt Store4HUC entwickelt Lösungen für erneuerbare Energien und ihre Speicherung in denkmalgeschützten Gebäuden. "Denkmalgeschützte Häuser mit erneuerbaren Energien zu versorgen und die Energie zu speichern ist nicht immer ganz leicht: Sichtbare Veränderungen am Gebäude sind nicht möglich und nachträgliche Einbauten in den Häusern oft schwierig. Dafür sind fantasievolle Lösungen gefragt", so Dr. Wolfgang Hofstetter vom Städtenetzwerk Klima-Bündnis und Projektpartner bei Store4HUC.



Durch Store4HUC bekommen denkmalgeschützte Bauwerke innovative Energiespeicher und erneuerbare Energieanlagen. Am Schloss Bračak in der Nähe der kroatischen Stadt Zabok soll eine Photovoltaikanlage und ein Batteriespeicher errichtet werden. Für den Schrägaufzug in der italienischen Stadt Cuneo wird anstatt der alten chemischen Batterie ein neues Speichersystem eingebaut. Die Bibliothek der Gemeinde Lendava in Slowenien erhält einen Anschluss an das Fernwärmenetz sowie einen Energiespeicher auf Basis eines Paraffinzellenpuffers. Im österreichischen Weiz schließlich soll das Biomasseheizwerk der denkmalgeschützten Kirche und der Pfarrräume mit einem Warmwasserspeicher ergänzt werden. Die Universität Zagreb entwickelt außerdem Software-Tools zur Bewertung der Auswirkungen von Energiespeichern in historischen Quartieren und zur Abschätzung der energetischen Unabhängigkeit.



Store4HUC wird durch das Programm Interreg CENTRAL EUROPE unterstützt, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert wird.

