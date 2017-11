Wir präsentieren das jüngste Mitglied der preisgekrönten 828 Serie von MOTU: Das MOTU 828es mit unglaublichen 60 simultanen Ein- und Ausgangskanälen (28 diskrete Eingänge und diskrete 32 Ausgänge). Das Thunderbolt, bzw. USB Audio Interface brilliert mit einer faszinierenden Soundqualität, besitzt Treiber mit einer unglaublich geringen Latenz sowie erweitertes DSP für Studio- und mobile Audioaufnahmen.



Kurzbeschreibung:

Komplett überarbeitet und nun mit der renommierten ESS Sabre32 DAC-Technologie sowie neuen Dual-Full-Color-LCDs, bietet das MOTU 828es alles, was Sie benötigen, um Ihren Computer zu einer leistungsstarken 24-Bit / 192 kHz Digital Audio Workstation zu machen. Schließen Sie ihr komplettes Studio-Equipment an: Mikrofone, Gitarren, Synthesizer, Keyboards, Drum-Maschinen, Effektgeräte, MIDI-Geräte, Geräte mit optischen Schnittstellen, Fußpedal. Sämtliche Ein- und Ausgänge können simultan verwendet werden. Die neue Web-App-Control (bekannt aus der AVB-Serie) zur Steuerung des Interfaces wird entweder über das Laptop oder per W-Lan direkt über ein iPad, iPhone, Tablet oder Smartphone gesteuert.



Preis & Verfügbarkeit



Das MOTU 828es ist ab sofort lieferbar.



Der empfohlene Verkaufspreis inkl. Mwst. beträgt 1.195 Euro, bzw. 1.255 SFR.







Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter: www.klemm-music.de/motu/avb/828es

