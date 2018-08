Akademie für vierbeinige Lebensretter eröffnet

Am vergangenen Wochenende fand die Eröffnung der Akademie für Assistenzhunde in Ascheffel statt. Zahlreiche Besucher informierten sich über die Ausbildungsmöglichkeiten und das Arbeitsspektrum der Vierbeiner. Blinden-, Schutz- oder Rettungshunde sind inzwischen recht bekannt. Doch die Besucher erfuhren auch viel Wissenswertes über die Aufgaben der Autismus-, Rollstuhlbegleit-, Borderline-, Epilepsie- oder Diabeteswarnhunde, um nur einige zu nennen.



„Die Einsatzmöglichkeit der Fellnasen ist unglaublich groß. Was genau ein Assistenzhund können muss, ist natürlich abhängig von den Einschränkungen, die sein Mensch hat. Ein Diabetikerwarnhund erkennt zum Beispiel wenn sein Herrchen oder Frauchen an Über- und Unterzuckerung leidet und bringt dann Traubenzucker, das Messegerät oder holt Hilfe“, erklärt Akademie-Gründerin Kati Zimmermann.



Der Informationsbedarf rund um die vierbeinigen Helfer ist immens, gelten sie rein rechtlich als medizinisches Hilfsmittel. Doch die Anerkennung des jeweiligen Tieres in seinem individuellen Einsatzgebiet und damit die Kostenübernahme durch die Krankenkassen sind oft nur mühsam zu erreichen. Auch hier unterstützen die Mitarbeiter der Akademie. Allerdings liegt deren erklärter Fokus auf der Aus- und Weiterbildung von angehenden Trainern, Hunden und den Assistenzhundenehmern.



Große Unterstützung erhielten die Akademie-Mitarbeiter bei dem Eröffnungs-Event durch das Team der ROSENGARTEN-Stiftung und der ROSENGARTEN-Haustiervorsorge. Beide Institutionen informierten dabei auch über ihre Arbeit.



Bis zum Jahresende hat sich das Team der Akademie einiges vorgenommen: Es bietet zahlreiche Veranstaltungen zum Thema an. Zum Beispiel am 18.08.2018 die Veranstaltung „Ein Assistenzhund für mich“ und am 19.09.2018 „Mein Hund als Therapiebegleithund“. Weitere Termine und Details dazu unter https://akademie-fuer-assistenzhunde.de/akademie/

Kleintierkrematorium IM ROSENGARTEN GmbH

Haustiere sind heute zunehmend Familienmitglieder, die Halt und Zuflucht bieten. Wer ein Haustier kauft, trifft je nach Rasse eine Entscheidung für die nächsten fünf bis 25 Jahre. Wenn das geliebte Haustier stirbt, möchten sich die Tierhalter auch im Todesfall gebührend von ihm verabschieden. Das Kleintierkrematorium IM ROSENGARTEN aus Badbergen bietet seit 15 Jahren individuelle Hilfe und Beistand in dieser schwierigen Zeit und ermöglicht bundesweit eine würdige Haustierbestattung.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren