Königlich, sportlich und als Weltneuheit - erzgebirgische Holzkunst ganz anders

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest sind die handgefertigten Produkte der Seiffener Traditionsmanufaktur gefragt wie nie. Grund dafür sind eine Weltneuheit; ein Hybridprodukt sowie die einzigartigen Gestaltungen und modernen Interpretationen der diesjährigen Neuheiten der allseits beliebten Räuchermänner.



Das 1899 gegründete Traditionsunternehmen Kleinkunst aus dem Erzgebirge® Müller steht kurz vor seinem 120-jährigen Firmenjubiläum ist aber innovativ wie ein Start-up. Schon mehrfach sorgten die Produkte von Ringo Müller, Holzspielzeugmachermeister und Geschäftsführer in 4. Generation und seinem Team für Aufsehen in der Branche, so auch die diesjährigen Neuheiten, wozu eine Weltneuheit zählt, der:



RAUCHKNACKER®



Hybrid-Fahrzeuge, 2-in-1-Kombis, innovative Multitalente: Einfache Ideen sind oft die genialsten. So wie dieser RauchKnacker®, denn das gab es noch nie! Räuchermann und Nussknacker in einer Figur.



Geboren wurde die Idee vor 3 Jahren in einem Gespräch mit einem Fachhändler in den USA.



Beide Funktionen sind durch einen technischen Kniff unabhängig voneinander aber auch gleichzeitig möglich. Die integrierte Feder gewährleistet, dass der Mund stets ein wenig offen steht, so dass die Funktion eines Räuchermannes immer gewährleistet ist. Zum Knacken von Nüssen lässt sich die Federkraft leicht überwinden und der Mund des Nussknackers wird komplett geschlossen.



Ein besonderes Produkt benötigt auch eine besondere und vor allem auffällige Verpackung. Der RauchKnacker® wird in einer ansprechend bedruckten Dose ausgeliefert, die gleichzeitig die Sammelleidenschaft wecken soll.



Rund 80 Einzelteile, 100 Arbeitsschritte und die geschickten Hände unserer qualifizierten Mitarbeiter sind erforderlich, um diese Figur entstehen zu lassen.



Aktuell wird als Neuheit 2019 bereits an einem weiteren RauchKnacker® gearbeitet, denn noch nie gab es auf eine Neuheit eine solche Resonanz.



KÖNIGLICHE GEMAHLIN



Sie gilt als eine der schönsten Frauen des alten Ägypten: Nofretete, die Große Königliche Gemahlin des Pharaos Amenophis IV. Unverkennbares Markenzeichen ist der kunstvolle Kopfschmuck, der ihr königliches Haupt auf der weltberühmten Büste ziert. Nach dem Pharao Tutanchamun setzt die Kleinkunst aus dem Erzgebirge® Müller GmbH nun auch der schönen Ägypterin ein künstlerisches Denkmal – als Rauchfigur mit einem duftenden Weihrauchtopf in der Hand. Aus Nofretetes Topf entsteigen Schwaden echten Weihrauchs, denn filigrane Weihrauch-Brocken sind darauf aufgebracht. Auch wenn die beiden im echten Leben kein Paar waren, ergeben sie doch als hölzerne Kunstwerke zusammen ein wunderbares Bild.



Damit findet die Serie mittelöstlicher Räuchermänner, die aktuell 6 verschiedene Figuren umfasst, einen weiteren Höhepunkt. Sie wurde bereits im Jahr 2006 begonnen und zählt seitdem zu den beliebten Räuchermännern der 120-jährigen Traditionsmanufaktur Müller aus Seiffen.



SPORTLICHE MOTIVE – MODERNE MÜLLERCHEN®



Die Müllerchen® haben’s drauf! Vielgestaltige Motive zählen zu dieser modernen Serie und ganz neu sind die sportlichen Motive. Auf Skateboard und Skiern geben die peppigen Räuchermänner der Kleinkunst aus dem Erzgebirge® Müller GmbH auf Piste und Halfpipe richtig Gas. Mit frischen Farben und witzigen Details wie der gestrickten Bommelmütze setzen sie (Rauch)zeichen für ein neues Design.



Aus- und Rückblick



Das Familienunternehmen Kleinkunst aus dem Erzgebirge® Müller gilt als die Traditionsmanufaktur der Erzgebirgischen Holzkunstbranche. Gegründet 1899 vom Urgroßvater des heutigen Inhabers hat sich die Manufaktur eines bewahrt und zum Markenzeichen entwickelt: Die liebevolle Handarbeit der kleinen und großen Kostbarkeiten.



Mit vielen dieser Produkte beteiligte sich das Unternehmen an den Designwettbewerben „Tradition & Form“, der vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielwarenhersteller jährlich ausgerufen wird und dem „Sächsischen Staatspreis für Design“.



Mittlerweile konnte das Unternehmen drei dieser begehrten Preise gewinnen. „Auch im nächsten Jahr werden wir uns wieder beteiligen und eine der diesjährigen Neuheiten zum Wettbewerb einreichen.“ verspricht Ringo Müller und hofft auf einen der begehrten Preise im Jubiläumsjahr der Manufaktur.

