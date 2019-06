Pressemitteilung BoxID: 756764 (Kleine Herzen Hannover e.V)

Wiederholungswohltäter

1.500 Euro durch Blutspende-Aktionen in 2018 und 2019: Event AG der Hannah-Arendt-Schule spendet bereits zum 2. Mal an 'Kleine Herzen Hannover'

Damit hatte der Verein "Kleine Herzen Hannover" wirklich nicht gerechnet: 1.500 Euro kamen durch zwei Blutspende-Aktionen für die Vereinsprojekte zusammen, denn mehr als 210 SchülerInnen der Hannah-Arendt-Schule in Hannover haben im letzten und in diesem Jahr ihr Blut gespendet und dafür jeweils 10 Euro erhalten. Davon war ein Teil für einen guten Zweck bestimmt, und die Event AG hatte in der Schule abstimmen lassen, an wen diese große Summe gehen soll. "Die Wahl viel mehrheitlich auf 'Kleine Herzen Hannover'," freuten sich Beatrice Meyer-Estner und Justin Maul von der Event-AG am letzten Dienstag in der Medizinischen Hochschule Hannover bei der Spendenscheck an die Vereinsvorsitzende Ira Thorsting. "Was für eine tolle Spendenaktion! Diese stolze Summe können wir für die weitere Ausgestaltung der Kinderherz-Ambulanz sehr gut gebrauchen. Und einen großen Teil der Summe werden wir für unser Kunsttherapie-Projekt einsetzen," bedankte sich Ira Thorsting bei den beiden Gäste von der Hannah-Arendt-Schule.



Auch Prof. Dr. Philipp Beerbaum, Direktor der Klinik für Päd. Kardiologie und Päd. Intensivmedizin, freute sich über dieses große Engagement der SchülerInnen. Gerne würden er und Ira Thorsting vom Verein "Kleine Herzen Hannover" auch einmal in die Hannah-Arendt-Schule kommen, um einem großen Publikum viele interessante Informationen zum Thema "angeborene Herzfehler" nahezubringen und die wichtige Arbeit des Vereins "Kleine Herzen Hannover" vorzustellen. Immerhin kommt jedes 100. Baby mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt. Allein in Deutschland werden jährlich etwa 7.000 Kinder mit einem Herzfehler geboren. Den meisten kann mit modernsten medizinischen Mitteln geholfen werden, und die Forschung macht ständig Fortschritte. Deutsche Kinderkardiologen und Kinderherzchirurgen gehören zu den besten weltweit. Für die Familien der kleinen Patienten aber bleibt die Belastung, das Monate oder Jahre dauernde Bangen. Es tut weh, ein Kind in der Klinik allein lassen zu müssen, aber nicht alle Familien haben das Glück, dort zu wohnen, wo es ein Herzzentrum gibt. "Wir sind ein kleiner Verein, der bewusst auf einen Verwaltungsapparat verzichtet. Darum wird jeder Cent, der an die 'Kleinen Herzen Hannover' gespendet wird, in genau definierte, bundesweit bereits mehrfach ausgezeichnete und nachhaltige Projekte umgesetzt," betont die Vereinsvorsitzende während der Klinikbesichtigung.



Auch Hennig Hofmann, Bezirksbürgermeister Buchholz-Kleefeld, der bei der Spendenscheckübergabe in der Medizinischen Hochschule Hannover dabei war, freute sich über diese besondere Spendenidee und lobte die jungen Gäste aus der Event AG und ihre Schulkameraden von der Hannah-Arendt-Schule.

