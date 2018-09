24.09.18

Viele kleine und große Gäste besuchten am letzten Freitag das Schulfest der Grundschule Wasserkampstraße in Kirchrode. Geboten wurden interessante Mitmachaktionen und Theateraufführungen standen an diesem Nachmittag auf dem Stundenplan. Zauberhafte Herz-Handarbeiten lagen auf dem Tisch von Dr. Nilgün Kimil, Gudrun Beckmann und Sedef Salmo und wechselten gegen eine Spende zugunsten des Vereins "Kleine Herzen Hannover" den Besitzer. Jedes Los der Kindertombola an diesem Stand war ein Gewinn, es gab keine Nieten. "Die Grundschüler waren von den Zauberwesen aus Stoff und Wolle so begeistert, dass sie schon direkt nach dem Standaufbau ganz ungeduldig auf den Eröffnungs-Startschuss warteten", erzählt Ira Thorsting, Vorsitzende von "Kleine Herzen Hannover".



Die Freundinnen von Dr. Nilgün Kimil, Gudrun Beckmann, Sedef Salmo, Nilüfer Bacaksiz und Dr. Yüce Günay halfen eifrig am Stand, und konnten viele HerzStücke gegen eine Spende abgeben. "Den enormen Erlös in Höhe von 1.800 Euro werden wir für den neuen Wartebereich in der Kinderherz-Ambulanz der Medizinischen Hochschule Hannover einsetzen. Nochmals ganz herzlichen Dank an alle lieben Unterstützerinnen, die sich wochenlang im Vorfeld dieses Schulfestes zu Handarbeitsnachmittagen getroffen und viele Herzstücke genäht, gestrickt und gehäkelt haben", betont Ira Thorsting, die sich auch beim Grundschulleiter Holger Kruppa bedankte.

